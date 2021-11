'El inocente', un buen thriller a pesar de Mario Casas

Resulta complicado hacer la reseña de una serie en la que cada capítulo, en lenguaje milénico, ¡¡¡es un WTF!!! El primer capítulo no se entiende. El segundo sí. O no. De nuevo, ¡WTF! El tercero abre otro camino. Al séptimo no sabemos si nos está gustando o simplemente queremos entenderlo. El octavo, y su último giro de guión, ya es un epílogo innecesario. Unos aguantarán. Otros, a los cuatro capítulos, se apearán para no ser cómplices de un aparente sinsentido. Nos declaramos del primer grupo. 'El inocente' es perfecta para un maratón. Ocho horas, una por capítulo.

Antes de continuar. Duda. ¿Desde el momento en el que Mario Casas ha recibido un Goya ya no se puede decir que es mal actor? Un momento de gracia lo tiene cualquiera. Desde luego, ese advenimiento no llegó en 'El inocente'. Nadie niega que sea posible hacer una interpretación más atroz aunque permítanme dudarlo. Afortunadamente, y aunque sea el primero en salir en los créditos, el personaje clave en la trama y se haya echado sobre sus espaldas la campaña promocional, no es el que más minutos tienen en pantalla. Gracias. Mario Casas funciona cuando tiene un director de actores, que le guía y no le deja hacer. Álex de la Iglesia, por ejemplo. En el otro lado está Alexandra Jiménez. Una todoterreno, capaz de sacar adelante con solvencia cualquier personaje, sea cómico o dramático. Y aún así, y a pesar de su agenda cargada de proyectos, no termina de tener la estrella que se merece. El resto del reparto, Áura Garrido, Gonzalo de Castro, Juana Acosta, Jose Coronado o Susi Sánchez, brillantes, como siempre.

Al lío. ¿De qué va esto? Muy resumidísimamente porque es difícil centrar la trama sin desvelar ningún spoiler. Así que contaremos el punto de partida, que no necesariamente será de lo que va la serie del segundo episodio en adelante. 'El Inocente' arranca más o menos cuando Mateo (Mario Casas) está rehaciendo su vida tras pasar nueve años en la cárcel por matar a un chaval mientras intercede en una pelea a la salida de una discoteca. Ya en la calle, busca casa con Olivia (Aura Garrido) junto a la que espera un hijo. Olivia recibe una llamada. Se ausenta unos días. Mateo no la localiza, nada cuadra. Comienza a recibir mensajes sospechosos de un hombre con imágenes de su mujer en un hotel, y desde el teléfono de ella. El papel de todas las demás actrices y actores, que acabarán siendo los verdaderos protagonistas, apenas arranca en el primer episodio y tocará esperar. Sí se puede avanzar que Alexandra Jiménez es una inspectora de policía; Gonzalo de Castro el padre del chico muerto en la pelea, Susi Sánchez una monja al frente de un hogar para niños y Juana Acosta… mejor no dar ninguna pista.

Tres fotogramas de 'El inocente'.

Si les parece que la trama de 'El Inocente' es innecesariamente enrevesada culpen a Harlan Coben, autor de la novela en la que se basa. Oriol Paulo, director, creador y guionista (junto con Jordi Vallejo y Guillem Clua) resuelve muy bien la papeleta. Si eso nos llegase con la etiqueta 'made in USA' se estaría diciendo eso de «vibrante» o «thriller psicológico» o no sé cuántos tópicos más. Pues esta también lo es y tiene la etiqueta 'made in Spain'. No es un serión intenso pero da lo que ofrece: entretenimiento del bueno, que nos vamos tan sobrados de eso a pesar de la ingente cantidad de estrenos y plataformas. Incluso habrá los que, llegado a los capítulos 5 o 6 (¡vete a saber cual era si ves los ocho casi del tirón!), querrán ver él un episodio denuncia. ¡Tampoco nos pasemos! Aunque, ¡venga, compramos pulpo como animal de compañía!

Si obviamos la dicción de Mario Casas o su rostro monocromático, una estupenda apuesta para los días que toca volver a casa con el toque de queda y sin salir de tu provincia. Porque después, ya se verá.

'El inocente está dsponible en Netflix.