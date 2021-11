'Sé lo que hicisteis el último verano': ¿drama o terror?

El cine de terror juvenil no pierde su capacidad de llamar la atención a su target potencial a la hora de pasar por taquilla, además de funcionar en formato doméstico, o en vídeo bajo demanda, como se etiqueta el hecho de ver películas en casa en los tiempos que corren. Las plataformas se esfuerzan en estrenar series y filmes de nuevo cuño con el miedo por bandera, nutriendo el fast horror cinema que ha dado hitos en la historia del género, fenómenos como la fiebre por Freddy Krueger o 'Viernes 13' en los años 80 o slashers con espíritu teenager que llamaron la atención en los 90 y principios de siglo, en la línea de 'Destino final', 'Leyenda urbana' o 'Sé lo que hicisteis el último verano', convertidos posteriormente en sagas. La productora Blumhouse, expertos en la materia, mantiene la llama en la actualidad con títulos como 'Feliz día de tu muerte' o 'Verdad o reto', donde los adolescentes caen como moscas por causas paranormales, uno tras otro, sufren el martirio del asesino en serie de turno o la enésima maldición hereditaria. No es de extrañar que en este escenario sempiterno, donde las modas van y vienen, o nunca se fueron -pronto llega la nueva 'Scream'-, alguien haya decidido rescatar algún éxito de antaño de argumento esquemático, donde las hormonas y la sangre encuentran su equilibrio, para trasladarlo a nuestros días.

'Sé lo que hicisteis el último verano' ha sido la película elegida que ha derivado en una serie de nueva cosecha roja amparada por Amazon Prime Video, a pesar de que la cinta original no era nada del otro mundo. Clara deudora del tirón de 'Scream', no en vano ambos guiones los firmaba Kevin Williamson, experto en mezclar pubertad y crueles instintos (de 'Dawson crece' a 'Crónicas vampíricas', pasando por 'Secuestrando a la Srta. Tingle' o la reivindicable 'The Faculty'), el lanzamiento amasó buena fortuna en el circuito de salas durante varias semanas en EE UU, revelándose como un título noventero de referencia, con afamados rostros jóvenes de la época, entre ellos Jennifer Love Hewitt o Sarah 'Buffy' Michelle Gellar. El remake serializado parte de una premisa similar, un trágico accidente en coche en una noche de fiesta acaba con una muerte que ocultar, pero añade más información a los personajes principales y su relación, con la intención inevitable de estirar el chicle, principal problema de un relato que cuenta con menos muertes espectaculares de las imaginables dado el material de partida. Hasta el impactante final del segundo capítulo no hay atisbo de terror y hemoglobina -el gore llega tarde, aunque entra por la puerta grande-, en un planteamiento que busca un público amplio, pudiendo perder a los seguidores del género por el camino, alargando la trama en demasía al cargar las tintas en el drama.

Young adult

'Sé lo que hicisteis el último verano' se toma demasiado en serio a sí misma, a diferencia de la película original y su secuela, donde atendían a un simple esquema, alimentando el misterio y los sustos sin buscar profundidad alguna en el elenco principal. Sara Goodman, colaboradora en la adaptación del cómic 'Predicador' a imagen real, lidera el concepto de la nueva serie, ocho capítulos donde la principal diferencia respecto a la propuesta original está en la llegada de las nuevas tecnologías y su implantación en nuestra sociedad. Imposible separar el móvil y las redes sociales de la juventud actual. Los personajes se comunican a través del celular y su reflejo en la ficción rompe el ritmo. No es fácil integrar el abuso de internet en un relato fluido, máxime cuando la presentación de los roles protagonistas es sumamente lenta. A la intriga le cuesta arrancar, los giros no son impactantes y hay un abuso de repetidos flashbacks para subrayar el comportamiento de los personajes, interpretados sin aspavientos por Madison Iseman ('Dúo de reinas'), Brianne Tju ('Ligera como una pluma'), Bill Heck ('La balada de Buster Scruggs'), Ezekiel Goodman ('Dragonfly'), Ashley Moore ('Popstar'), Fiona Rene ('Underwater'), Cassie Beck ('Joe Bell') y Brooke Bloom ('Historia de un matrimonio'), entre otros.

Tres fotogramas de la serie de Amazon Prime Video.

No alimenta el enganche 'Sé lo que hicisteis el último verano', aunque consigue elaborar un contundente perfil principal, en detrimento de los personajes secundarios, clichés sin demasiado fundamento, a pesar del metraje exprimido para desgranar información en torno al tema fundamental que vertebra lo que acontece: todo el mundo guarda secretos (como en 'Gossip Girl', con menos gracia). No hay tensión previa en los asesinatos, luego estremecer al espectador no es el objetivo. Tampoco asemejarse a 'Euphoria' o 'Betty', retratando a una generación -con escenas pacatas, incluso ridículas, de sexo y drogas-, y se decanta por una estética al uso, a pesar e figurar en la dirección Craig William Macneill, más ducho en 'Them' o 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. En definitiva, la propuesta no encuentra su sitio, pudiendo interesar más a un espectador interesado por los culebrones juveniles que a los fans de la truculencia. Le pesa la etiqueta young adult.

'Sé lo que hicisteis el último verano' está disponible en Amazon Prime Video.