Ellos son nosotros en 'Day of the Dead'

El éxito de 'La noche de los muertos vivientes' ('The Night of the Living Dead', 1968) propició sugestivas secuelas: 'Zombi' ('Dawn of the Dead', 1979) y 'El día de los muertos' ('Day of the Dead', 1985). Ambas producciones completaban una trilogía de culto harto comentada, y un subgénero, el de las películas de zombis, convertido en un fenómeno que no cesa. El filme de Romero ha sido imitado en producciones de toda índole hasta llegar a nuestros días, con el éxito arrollador de 'The Walking Dead' e incontables pastiches que asaltan los menús de las plataformas con asiduidad. SyFy, el canal especializado en el género fantástico y de terror, ha estrenado este mes, apuntándose a una tendencia que no parece tener fin, una serie basada en 'Day of the Dead', exprimiendo al máximo el fanatismo por los cadáveres andantes devoradores de cerebros. Lo interesante es que se apuntan a la explosión gore de antaño y mantienen un agradecido espíritu de serie B que contentará a los aficionados talludos a este tipo de producciones viscosas. El público acostumbrado a la cosecha más moderna quizás no logre conectar con un festival desvergonzado de chistes gruesos y tripas por el suelo.

Un fotograma de la serie.

En 'El día de los muertos', titulo de referencia total, el inefable Romero, maestro del horror contemporáneo, elevaba aún más el listón de litros de sangre por fotograma respecto a las películas previas de su sanguinolenta trilogía sobre los no-muertos. El experto en efectos de maquillaje y prótesis Tom Savini empleó a fondo un amplio arsenal de pirotecnia cárnica ofreciendo imágenes no aptas para estómagos débiles. La cinta retomaba el tema del estudio del comportamiento humano, con un grupo de militares y científicos que sobreviven en una fortaleza subterránea como modelo. La crítica se centraba, una vez más, en la irracionalidad del ser humano, el verdadero peligro apocalíptico. Fuera del refugio apenas quedan vestigios de la civilización, los muertos andantes pueblan el planeta buscando cerebros que comer. Mientras, en el interior, soldados desquiciados parecen no tenerlo. Las pretensiones de controlar a los zombies fracasan -con un científico chiflado que intenta domesticarlos, obligándoles a ser como nosotros, cuando la verdadera solución es aprender a no comportarnos como ellos-, al igual que la creación de una nueva sociedad. El orden establecido se devora a sí mismo y somos incapaces de resolver el conflicto. La autoridad y la alienación producen mentes sin vida acechando. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos.

Un show socarrón

'Day of the Dead, la serie, cuenta con diez entregas en su primera temporada, siendo los dos primeros episodios una buena muestra de cine de serie B desprejuiciado. Mantienen la esencia de su origen pringoso y crítico, optando por un agradecido humor socarrón que reivindica el splatter a buen ritmo. Llamativos maquillajes y un entrañable conjunto de personajes caricaturescos, torpes y atolondrados como los propias criaturas que vuelven del más allá, convierten a este estreno de modesto presupuesto en un antídoto a tener en cuenta contra el exceso de producciones de género que se toman demasiado en serio a sí mismas. Se suceden buenos gags con varios focos de atención y un sentido de la evasión a la antigua usanza. La acción se divide en las historias de supervivencia de varios protagonistas que en su huida de la amenaza zombi acaban confluyendo. La banda sonora también recuerda a viejos clásicos de culto, sobre todo made in Carpenter. Es inevitable aceptar la estética de telefilme para disfrutar con el show. La cabecera vintage ya avisa de por dónde van los tiros… y los higadillos. Es un divertimento puro y gore, para los fans de la cinefagia bien entendida y el audiovisual de evasión humilde y canalla. La otra cara de 'The Walking Dead'. Carne de streaming, ahora que tristemente cierran los videoclubs.

Las diez entregas de la primera temporada de 'Day of the Dead' están disponibles en SyFy.

Vídeo. El tráiler de la serie.