'DMZ': de buen tebeo a torpe serie

Es inevitable preguntarse, sobre todo cuando la pasión como espectador se une a la de lector, cuál es la razón por la cual se compran los derechos de un libro o un cómic para su adaptación a imagen real y se cambia todo aquello que funciona sobre papel. En el caso del cómic es notable, se tergiversa el mensaje, se quitan y ponen personajes, se suavizan las tramas… Si ya dolió más de la cuenta, a más de un aficionado a las series y las viñetas, la versión en carne y hueso de 'Jupiter´s Legacy', el tebeo de Mark Millar y Frank Quitely, el estreno de 'DMZ' en HBO Max, con poco bombo y platillo, hurga en la herida. La transformación de la premisa desarrollada en los cómics por el guionista Brian Wood y el dibujante Riccardo Burchiell, apadrinados por el sello Vertigo de DC Comics, sorprende al caer sin red a las profundidades de un abismo oscuro poblado por multitud de clichés que no mostraba con tanto ahínco la obra gráfica de partida, cuya esencia se vanaliza. Si en la materia prima original el protagonista era un joven reportero en prácticas que quedaba atrapado en Manhattan en un futuro donde se libra una guerra civil en EE.UU., en la propuesta recién estrenada en streaming todo gira en torno a una madre desesperada que busca a su hijo perdido durante el conflicto bélico, como si no hubiera ya mil historias con semejante motivación -ha visto la luz este fin de semana 'Cangrejo negro' en Netflix, sin ir más lejos-. Para colmo, la intrusión con calzador de una subtrama romántica digna de un culebrón de sobremesa invalida del todo las posibilidades de la producción, cuya capacidad de generar sorpresa es francamente nula.

En el cómic se describe un tiempo futuro donde algunos estados del país de las barras y estrellas han sido tomados por milicias anti-sistema. Se libra una batalla intestina entre el gobierno y diversas bandas que toman las ciudades. La isla de Manhattan se erige como una zona neutral mientras se libran mil y una batallas en las calles de Nueva York y alrededores. El protagonista se topa con la realidad, con un mundo que no tiene mucho que ver con lo que ha visto por televisión y en los grandes medios. 'DMZ' retrata una hipotética Segunda Guerra Civil estadounidense que su adaptación audiovisual convierte en otra cosa. Está más cerca de ser una versión descafeinada de 'The Warriors' -ojalá-, la cinta de culto de Walter Hill, que de su interesante punto de partida, además de entroncar con 'Warrior' -atención al cruce de títulos-, una serie superior, también disponible en HBO Max, con la que hasta comparte algún actor. La pelea entre pandillas callejeras por hacerse con el control del poder es la columna vertebral de una historia protagonizada por una madre coraje, interpretada por Rosario Dawson -lo mejor del conjunto-, que pone patas arriba el estado de las cosas cual superwoman con el increíble superpoder del don de la casualidad (está siempre donde tiene que estar, siendo el centro de atención absoluto). De profesión médico, al cruzar los límites y entrar en la zona franca, supuestamente desmilitarizada, es capaz de todo con tal de recuperar el amor de su hijo descarriado que se ha convertido en un asesino implacable (ahí es nada).

Roberto Patino, firma habitual en 'Westworld', se encarga de esta discutible adaptación sin personalidad que, a fuerza de querer llegar a más público, probablemente se quede sin su target potencial inicial, como la versión live action de 'Y, el último hombre', otro despropósito reciente que no sabe aprovechar las posibilidades que brinda el cómic original al traicionar su espíritu. 'DMZ' tampoco se desvive por crear un Manhattan sorprendente en el marco de una distopía cuya ambientación puede dar bastante más juego. No hay sensación de colapso, peligro y desabastecimiento como en las viñetas. Ava DuVernay ('Así nos ven') dirige el episodio piloto, con discreción, sin profundizar en lo que viene a ser una tragedia familiar con poca miga. La ciencia-ficción se ha perdido por el camino, desaprovechando un momento en el cual los paralelismos con la actualidad enriquecen su poder metafórico. La parábola social se vende al mainstream para acabar en la cuneta, por no hablar de cómo se desdibuja un contexto político de ficción, desaprovechado sin remedio. Lo mejor de la serie es que dura apenas cuatro capítulos que co-protagonizan Benjamin Bratt ('Doctor Strange'), Hoon Lee ('Banshee'), Freddy Miyares ('Así nos ven') y Jordan Preston Carter ('Shaft'). Seguimos sin entender por qué se adapta un cómic al medio audiovisual cambiando lo que funciona en las viñetas para darse contra la pared una y otra vez.

'DMZ' está disponible en HBO Max.