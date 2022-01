«Un buen relato es invencible si es real y está bien hecho»

Cuatro años lleva el periodista Carles Porta (Vilasana, 1963) desgranando en 'Crims' la crónica negra de Cataluña. El programa de Catalunya Radio cuenta con una adaptación televisiva en TV3 que hoy llega a Movistar+. Lo hace con 'El crimen de la Guardia Urbana', cuatro episodios que ahondan en el asesinato del agente Pedro Rodríguez, cuyo cadáver se encontró en el maletero de su propio vehículo calcinado en mayo de 2017. La investigación acabó sentando en el banquillo a dos acusados, ambos pertenecientes al cuerpo policial, la pareja de la víctima, Rosa Peral, y el amante de esta, Albert López.

–¿Qué diría que aporta esta versión televisiva? ¿Era necesario contarlo en imágenes?

–Hombre, necesario no era pero apetecible, sí (risas). Presenté el proyecto el mismo día a la radio y a la televisión. La radio lo compró en un mes y la televisión necesitó un año y medio, pero estas cosas pasan, son tempos distintos. A mí lo que me gusta es contar historias. Yo empecé en el diario 'Segre' y creo que el periodismo local es la mejor escuela que existe. Después acabé trabajando en televisión.Siempre había querido contar estas historias de todas las formas posibles y al final sí he conseguido esa transversalidad y la transmediatización de mis relatos.

–¿Qué diferencias hay?

–La forma de producir, la audiencia y los montantes económicos que se manejan son muy distintas. La radio es intimidad y la televisión es multiplicación. Es un reto. Lo que sí es verdad es que ha tenido éxito y ha gustado a mucha gente de manera transversal. Espero que en Movistar se repita. Una de las cosas que me han dicho los espectadores es que es el único programa que ven junto a toda la familia.

–El espacio llega a Movistar+ con 'El crimen de la Guardia Urbana'. ¿Por qué ese caso y no otro?

–La elección fue de Movistar+, pero creo que es una gran carta de presentación. Te diría que es el que está más trabajado. 'El caso de la Guardia Urbana' lo tiene todo. No hay guionista de ficción capaz de poner en la misma serie tantos elementos, giros narrativos y personajes tan peculiares, potentes y extremos... Y además es real.

–Quienes siguieron el caso, ¿encontrarán nuevas aristas?

–Seguro. Es una de las cosas que más nos ha pasado. Nosotros hacemos casos ya juzgados. Nos interesa el relato, el viaje, no llegar. Muchísimos espectadores que se conocían el caso se han chupado los cuatro capítulos seguidos porque les atrae la manera de narrar, los detalles que ofrecemos y la forma en la que lo hacemos. Partimos del periodismo para aproximarnos al cine contando realidad. Evidentemente hay muchos detalles que no se habían contado y que colocados en un punto adquieren otra dimension. Además contamos una historia desde cuatro puntos de vista, uno por cada capítulo, lo que le da un componente narrativo muy interesante.

–¿Qué otros casos llegarán a la plataforma?

–Serán grandes historias y muy diversas. Desde una fuga carcelaria que duró 33 días y que tuvo en vilo a toda la policía catalana, con asesinatos incluidos, hasta crímenes en los que la policía ha tenido que comerse el tarro mucho porque el criminal tuvo el cadáver en un congelador durante tres semanas y cuando lo tiró al río descolocó a todos porque los forenses decían que llevaba tres días muerto. Hay también mujeres asesinas porque hemos querido que no salieran solo como víctimas, aunque hay que dejar claro que el 95% de asesinos son hombres.

Tres fotogramas de 'El crimen de la Guardia Urbana'.

–Dado que el programa se centra en crímenes ocurridos en Cataluña, llegar a Movistar+ ¿abre la puerta a tratar sucesos de otros rincones de España?

–Habría que preguntárselo a Movistar. Es lo que a mí me gustaría, poder hacer casos en el resto de España. Para nosotros haber nacido en una televisión como TV3 y dar el salto a Movistar+ es un logro y un paso muy importante en nuestro camino.

–¿Por qué nos atraen y nos fascinan tanto los sucesos?

–El mundo negro, el mundo oscuro, por el hecho de serlo ya nos atrae. Yo creo que nos atraen dos cosas: por una parte el thriller, el relato, el qué pasará, el cómo los detendrán, quién lo ha hecho, por qué. Narrativamente es lo más potente que hay porque siempre tienes el suspense en el párrafo siguiente. Por otro lado la muerte, el hecho de quitarle la vida a una persona, es el hecho más extremo que puede haber y eso nos atrae también porque nos pone a prueba, nos hace pensar si seríamos capaces de hacerlo o de resolverlo y todos esos elementos juntos son muy potentes.

–Curiosamente, el género del 'true crime' en nuestro país no ha tenido mucho predicamento hasta la llegada de las plataformas. ¿Por qué?

–Siempre se ha hecho 'true crime', otra cosa es que se haya programado bien o que el producto fuese de suficiente calidad. Quizás se ha vinculado demasiado al suceso en caliente y no se ha hecho con la perspectiva del tiempo, que te permite priorizar más el relato. Estoy de acuerdo contigo en que las plataformas han multiplicado la presencia de 'true crime' y nos han enseñado que hay grandísimas historias muy potentes que pueden contarse después de muchos años. Aquí nos hemos ceñido demasiado a que han encontrado un cadáver hoy y nos volcamos y le damos horas y páginas y eso es algo efímero porque cambia constantemente. Nosotros hace años que lo hacemos con esa perspectiva de que un buen relato es invencible si es real y está bien hecho.

–Cuando uno se ocupa de temas tan sensibles, ¿es muy difícil no caer en el morbo?

–Hay que hacer un ejercicio importante de relectura y reescritura, tener claro donde está el límite, poner lo que es necesario únicamente. Yo suelo hablar de las tres 'r': rigor informativo, todo lo que explicamos tiene que ser absolutamente cierto y estar contrastado; respeto por las víctimas e incluso por los asesinos, y ritmo narrativo e intensidad, que son superimportantes. Nosotros marcamos siempre una línea entre la curiosidad y el morbo. Yo digo que contamos historias negras utilizando todos los colores menos el amarillo del sensacionalismo y el rojo de la sangre. Para ello evitamos los adjetivos ytratamos de ser neutrales, acercándonos lo máximo posible a la realidad sin juzgar, porque el juicio ya se hizo.

–¿Y se llega a empatizar con los asesinos? ¿Se les llega a entender?

–Es un tema superinteresante. La cuestión es ¿por qué alguien comete un crimen y cuesta atraparle? Muchas veces es porque nadie sospecha de él y si eso pasa es porque ese señor ha empatizado con todo el mundo. Si yo consigo en mi capítulo que el espectador empatice, entenderá muchísimo mejor por qué pudo cometer el crimen. Nosotros intentamos trasladar al asesino tal y como es, intentamos meternos lo menos posible porque es lo que hará que empatices con él, te acerques y luego te sorprenda. En un momento dado, se ha convertido en un asesino, pero hasta ese momento no lo era.