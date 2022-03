Hugo Silva, deslumbrado con la última de Sorrentino

Acaba de estrenar la segunda temporada de 'Nasdrovia', así que durante la promoción de la serie de Marc Vigil, que se despide para siempre, nos animamos a Hugo Silva (Madrid, 1977) qué es lo que más le ha gustado últimamente. En el caso del llamado séptimo arte lo tiene clarísimo: «La última de Paolo Sorrentino, 'Fue la mano de Dios'». Disponible en Netflix, la cinta narra cómo Maradona salvó indirectamente al realizador de una muerte segura al quedarse en su ciudad natal, Nápoles, para ver el partido de fútbol de la estrella del balón en lugar de acompañar a sus padres en un viaje en coche. «Para mí es uno de los dos mejores directores del mundo, pero es que esta película es todo el talento de Sorrentino contando su propia historia y todavía es más emocional», afirma Silva.

En el caso de las series, Silva se queda con una que deslumbró a muchos hace un par de años, a pesar de que no se llevó apenas premios: 'Podría destruirte', también conocida como 'I May Destroy You' y disponible en HBO Max. Creada, escrita y protagonizada por Michaela Coel, la serie sigue los pasos de Arabella (Coel), una escritora de incipiente popularidad en la veintena, que da vueltas al borrador de la que será su próxima obra literaria. Hasta que un día, después de salir de fiesta, una imagen recurrente no deja de agobiarla: la de un tipo que parece estar violándola en el lavabo de un local.

«Sé que lleva mucho tiempo, pero creo que ha cambiado el paradigma de la ficción a nivel internacional. Es una historia real, de manos de una directora, escritora y actriz. Es un proyecto personal y una maravilla. No la dejo de recomendar», concluye el actor.