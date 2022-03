Spielberg prepara una secuela de 'Bullit' En proyecto No está claro si como director o solo productor, pero 'The Hollywood Reporter' ha desvelado el deseo del cineasta de recuperar la historia protagonizada por Steve McQueen

No está claro si como director o solo productor, pero 'The Hollywood Reporter' ha desvelado el deseo de Steven Spielberg de hacer una secuela de 'Bullit'.

'Bullit', fue un mítico thriller protagonizada por Steve McQueen y dirigida por Peter Yates en 1968, con una famosa persecución de 11 minutos por las calles de San Francisco, que ha pasado a la historia del cine.

Spielberg ha hecho hincapié en que no se trata de un remake, como ha hecho con 'West Side Story', sino una continuación de aquella historia en torno al personaje de Frank Bullit, el famoso teniente de la policía de San Francisco, que le mostrará algunos años después de aquella primera aventura. De momento no se sabe quién podría ser el nuevo Bullit, aunque 'The Hollywood Reporter', adelanta que el guionista Josh Singer, ganador del Oscar por 'Spotlight' y responsable del libreto del que partió Spielberg para 'Los archivos del Pentágono', será quien escriba este thriller de acción. Además, contará como productores, junto a Spielberg, a Chad McQueen, hijo de Steve MacQueen, así como a su nieta Molly McQueen.

La película de 1968, que contribuyó a revitalizar el thriller, seguía al detective Frank Bullit, un policía de San Francisco que recibe la orden de vigilar y custodiar a un testigo de cargo hasta que pueda declarar en un próximo juicio. Pese a que Bullit toma todo tipo de precauciones, este hombre es herido mortalmente falleciendo en el hospital. Bullit intenta que esta muerte permanezca en secreto, incluso para los miembros de su propio departamento, para empujar a que los asesinos salgan de su escondite e intenten acabar con una labor que suponen que han dejado a medias. Especialmente interesado por el paradero del testigo se muestra un alto cargo político de la ciudad, que presionará a Bullit para que le diga donde esconde al testigo. Al no conseguirlo, las presiones irán directamente hacia el inmediato superior de Bullit. A la vez, el cuerpo de una mujer sin vida, relacionada con el caso, aparece en un motel.

En aquel filme, la famosa persecución, posteriormente copiada en multitud de películas, tardó en rodarse tres semanas y Steve McQueen, gran aficionado a las carreras automovilísticas, no permitió que le doblase ningún especialista. En la persecución se utilizaron dos Mustangs y dos Dodge Chargers. Es previsible que, dado el planteamiento, ahora veamos a un Bullit al borde de la jubilación que seguramente se enfrentará al último caso de su carrera policial.

Antes de embarcarse en este proyecto, Spielberg está dando los últimos toques a 'The Fabelmans', película semiautobiográfica sobre su infancia, que tiene fecha de estreno prevista para el próximo 23 de noviembre, y que incluye un reparto con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen y a David Lynch que, según rumores, encarna a John Ford.