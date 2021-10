La serie de 'Obi-Wan Kenobi' comenzará a rodarse en abril

Star Wars sigue ampliándose en la televisión. Ya en el pasado Disney Investor Day, el evento anual que el gigante del entretenimiento celebra de cara a los inversores, la compañía anunció que tenía en preparación una decena de series ambientadas en su universo. Este lunes se ha sabido que el rodaje de una de las más esperadas comenzará en abril. Se trata de 'Obi-Wan Kenobi', la ficción que sigue los pasos del maestro Jedi que instruyó a Anakin y al que volverá a encarnar Ewan McGregor. La noticia bomba en aquella ocasión fue que Hayden Christensen, el protagonista de la primera trilogía de 'Star Wars', también regresaría para dar vida a quien finalmente acabó convertido en Darth Vader.

La historia, según ha avanzado Disney, arranca diez años después de los dramáticos acontecimientos de 'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith', en la que Kenobi sufrió su mayor derrota, la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Lord Sith Darth Vader. Deborah Chow, directora de los dos primeros episodios de 'The Mandalorian', será la responsable de dirigir la serie, que estará escrita por Joby Harold.

Actores como Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie se han incorporado al reparto de una serie que aún no tiene fecha de estreno, pero que llegará a Disney+.

Más allá de 'Obi-Wan Kenobi', Disney prepara dos ficciones derivadas de 'The Mandalorian': 'Rangers of the New Republic' y 'Ashoka'. Esta segunda la protagonizará Ahsoka Tano, la antigua padawan de Anakin Skywalker, que ya tuvo cierta relevancia en las series animadas de la franquicia y a la que ha dado vida Rosario Dawson en 'La Jedi', uno de los episodios más aclamados de la serie estrella de la plataforma. 'Andor' es una precuela de 'Rogue One', y sigue los pasos de Cassian Andor, interpretado por el mexicano Diego Luna. Para los próximos años la compañía prepara más títulos: 'Lando', una serie sobre el personaje de Lando Calrissian, creada por Justin Simien, el autor de 'Queridos blancos'; una ficción de animación que se llamará 'The Bad Batch', otra antología de cortos bajo la marca 'Visions' , 'The Acolyte', y la simpática 'A Droid Story' que recupera a los míticos R2-D2 y C-3PO.