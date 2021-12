Scorsese dirigirá una película sobre los Grateful Dead

Martin Scorsese no para. Acaba de finalizar el rodaje -muy complicado- de 'Killers of the Flower Moon', y ya prepara un nuevo proyecto, una película sobre la mítica banda californiana de los 60 y 70 Grateful Dead, un grupo folk rock con tintes psicodélicos icono de la comunidad hippie.

Scorsese no es un recién llegado al mundo de la música: fue uno de los cámaras que filmó el mítico Festival de Woodstock en 1969, y como director fue artífice de otro inolvidable documental musical, 'El último vals', sobre otro grupo de la Costa Oeste norteamericana, The Band. En otro tipo de música ha dirigido 'New York, 'New York' y producido y dirigido numerosos videoclips como el de Michael Jackson, y documentales en torno al jazz y a la contracultura hippie, como las series documental 'Long Strange Trip', que se estrenó en Sundance o 'Once Were Brothers: la historia de The Band'.

Grateful Dead comenzaron su carrera en Palo Alto, California, con el nombre de The Warlocks, que tuvieron que cambiar para conseguir un contrato discográfico debido a que otra banda (la futura The Velvet Underground) estaba ya grabando bajo ese nombre. Se instalan en San Francisco en 1965, lugar donde surgieron paralelamente a ellos bandas como Jefferson Airplane, Big Brother and The Holding Company, Santana, y The Band, que consagraron a San Francisco como la capital de la contracultura hippie de la época. De todas estas bandas, los componentes de Grateful Dead eran los que gozaban del más alto nivel musical, incluyendo a Jerry Garcia a la guitarra, banjo y cantante, el músico de blues Ron 'Pigpen' McKernan en armónica y órgano, el bajista Phil Lesh (proveniente de la música clásica) y Bill Kreutzmann a la batería, muy influido por el jazz bebop. Fue un grupo que vendió millones de discos en todo el mundo y que protagonizaron conciertos multitudinarios inolvidables.

Martin Scorsese junto a los Rolling Stones en 2008, durante la promoción de 'Shine a Light'.

El fin del grupo llegó con la muerte de Jerry García, músico con antecedentes gallegos, su líder indiscutible y su razón de ser. Era un personaje carismático, complejo, que simultaneaba la composición y ejecución de gran resonancia de su música con una vida personal a menudo autodestructiva, llena de excesos, drogas, fracasos financieros y tres matrimonios rotos. Aunque García falleció en agosto de 1995, su salud estaba muy deteriorada desde dos décadas antes, por lo que el grupo fue espaciando grabaciones y actuaciones. Tras la muerte de García los restantes miembros del grupo disuelven la banda, aunque aún se volvería a reunir con ocasión de algún concierto homenaje a su líder desaparecido.

Scorsese ha elegido a Jonah Hill para interpretar a Jerry Garcia; Scorsese y Hill llevaban tiempo queriendo volver a trabajar juntos desde 'El lobo de Wall Street' en 2013, película que le valió al actor su nominación al Oscar como mejor actor de reparto en su papel del joven Donnie Azoff. En este proyecto ambos participarán también como productores. El guion del filme lo firmarán Scott Alexander y Larry Karaszewski, que han trabajado juntos en diversas ocasiones: 'American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson', 'Ed Wood', 'El escándalo de Larry Flynt' y 'Ojos grandes'.

El actor Jonah Hill encanará a Jerry García.

La película sobre Grateful Dead la producirá Apple, que se ha hecho con los derechos sobre el catálogo del grupo, contando con Phil Lesh, Mickey Hart, Bob Weir y Bill Kreutzmann, miembros de la banda, como productores ejecutivos, junto a la hija de Jerry García, Trixie, y el mánager del grupo. El rodaje de la última colaboración de Apple con Scorsese, ha sido en 'Killers of the Flower Moon'. En ella ha contado de nuevo con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Jesse Plemons. Además, DiCaprio y Scorsese volverán a trabajar en breve juntos en un drama biográfico sobre la figura del presidente Roosevelt, personaje sobre el que también se acaba de rodar una miniserie de dos partes.