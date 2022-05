El regreso de Meg Ryan En proyecto La estrella de inolvidables comedias románticas como 'Cuando Harry encontró a Sally' regresa al género que la consagró: va a dirigir y protagonizar una nueva comedia romántica, titulada 'What Happens Later', donde compartirá pantalla con David Duchovny

Lo último que supimos de Meg Ryan es que había debutado como directora ('Ithaca', 2015) y que una operación estética, que no resultó todo lo afortunada que deseaba, la retiró de la circulación. Además, claro, de haber intentado cambiar su imagen con un filme de alto voltaje sexual que el público no aceptó.

Ahora se ha desvelado que la estrella de inolvidables comedias románticas como 'Cuando Harry encontró a Sally' o 'Algo para recordar', que ya tiene 60 años, regresa al género que la consagró. Ryan va a dirigir y protagonizar una nueva comedia romántica, titulada 'What Happens Later', donde compartirá pantalla con David Duchovny. El proyecto, que será uno de los títulos presentes en el mercado del próximo Festival de Cannes, que acaba de arrancar este martes, para encontrar financiación y compradores internacionales.

La película es una adaptación de la obra teatral 'Shooting Star', escrita por Steven Dietz, la historia de una pareja de antiguos amantes que se reencuentran tras décadas separados, al verse atrapados en un aeropuerto durante una tormenta de nieve que tiene todos los vuelos en tierra. Ella, que siempre fue un espíritu libre, se mantiene libre de ataduras sentimentales, mientras que él acaba de divorciarse recientemente.

Obviamente, como es fácil de imaginar, durante esa noche que se verán obligados a pasar juntos en el aeropuerto ocurrirán cosas que reaviven su relación del pasado. Nadie esperaría que ocurriese otra cosa, que ahora se anuncia como una relación «más evolucionada y romántica». 'What Happens Later' será el segundo largo de Meg Ryan como directora, pero la primera vez que dirige una comedia romántica. Su debut detrás de las cámaras fue en 2015 con el drama bélico 'Ithaca', protagonizado por Alex Neustaedter, donde ella misma también tenía un papel (su última aparición cinematográfica desde entonces) y contó con la colaboración de viejos amigos como Tom Hanks o su hijo Jack Quaid, nacido de su relación con el actor Dennis Quaid, su pareja durante sus años de éxito mundial.

'What Happens Later', que tiene como lema «¿Qué pasaría si una noche de nieve te encontraras cara a cara con alguien de hace mucho tiempo? Alguien que alguna vez tuvo tus secretos, porque una vez, hace mucho tiempo, esa persona tuvo tu corazón», tiene previsto comenzar su rodaje a finales de este año en Bentonville, Arkansas. Será una producción de Jonathan Duffy y Kelly Williams a través de Ten Acre Films, y Laura D. Smith y Kristin Mann. Kerri Elder y Blake Elder de Rockhill Studios serán productores ejecutivos junto a Andrew Karpen y Kent Sanderson de Bleecker Street. El estreno está previsto para finales de 2023.