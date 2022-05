'Olvido', intriga entre barro y lodo

Inés París ('La noche que mi madre mató a mi padre') está en pleno rodaje de 'Olvido', un thriller que se desarrolla entre barro y lodo durante la gran riada de Valencia del año 1957. La cinta está protagonizada por María Caballero, Morgan Blasco, Jorge Cabrera, Carlos Olalla, Magüi Mira y Javier Butler, entre otros.

'Olvido' parte de un guion de Fermín Palacios (que también es productor ejecutivo del filme), que en un principio iba a ser un cómic. Sin embargo, tras comprobar que era una historia lo suficientemente rica que daba para mucho más, se decidió convertirlo en un guion de cine para convertirlo en película.

Todo se inicia cuando una serie de cadáveres aparecen en Valencia tras la riada del 14 de octubre de 1957. Es evidente que no se han ahogado. Una periodista, Olvido Granell y un sargento de la Policía Armada de Franco, Joaquín Caplliure, intentarán resolver el misterio dejando a un lado sus evidentes diferencias. Ella es de las escasas mujeres periodistas en una de las etapas más represivas de la dictadura, mientras que él sirve a las fuerzas militares del régimen, todo ello en medio de una Valencia sumergida en el barro y la miseria por la enorme inundación: decenas de personas desaparecidas a quienes sus familiares buscan desesperados, vecinos desorientados, e incluso ladrones de comida…

Para el rodaje se ha recogido una potente documentación: «Las historias que hemos podido recoger hablan de una Valencia caótica y miserable, pero también de un pueblo valenciano muy solidario. Todo eso hemos querido reflejar en la película», recuerda Fermín Palacios.

«La historia trata de memoria, recuerdo y olvido. De cómo el régimen franquista minimizó algo tan increíble como la riada, pero también del olvido autoimpuesto», prosigue Palacios, que destaca que «quería contar una historia que no había sucedido, pero que el espectador sintiese que podría haber pasado, incluso que le quede la duda de si alguna vez pudo haber tenido lugar y no se descubrió por el silencio y la poca verdad del franquismo. Ahora mismo, entre las generaciones más jóvenes, hay incluso gente que no sabe que hubo una riada en València», concluye el guionista y productor.

La protagonista María Caballero, la periodista Olvido en la cinta, desvela: «Mi personaje es una mujer que quiere y que necesita sentirse realizada profesionalmente como lo estaría un hombre en aquel momento». Sobre el rodaje, añade: «Hay muchas escenas que te ponen al límite, a veces es agotador, pero a la vez es un honor defender este personaje. El papel de Olvido es el de reafirmar constantemente su búsqueda en la verdad, pase lo que pase y caiga quien caiga».

La película se rueda entre Sueca, Valencia, Burjassot o Sagunto, aunque el principal escenario es el de la vieja fábrica de Elcano, en Manises, una antigua nave de motores navales que estuvo en funcionamiento durante los años 50 y 60, y en la que no se ha hecho ninguna intervención desde entonces, por lo que se conserva como en 1957. Allí se ha recreado la inundación y se han construido hasta 19 decorados diferentes como si fueran diferentes zonas de la ciudad, con una morgue, una cárcel, la comisaría de policía, la redacción del periódico o una sala de revelado.

La película se presenta como una producción cien por cien valenciana de La Dalia Films, con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y À Punt Media, la televisión valenciana, así como con la colaboración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Ministerio de Defensa, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y otras entidades.