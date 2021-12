En marcha la secuela de 'Joker'

Había muchos rumores, pero no ha sido hasta ahora cuando por fin parece que la secuela de 'Joker' está más cerca de hacerse realidad. Todd Phillips, director de la anterior, ya ha firmado un acuerdo para dirigir también esta secuela.

Según ha revelado 'The Hollywood Reporter', Phillips ha firmado para coescribir la secuela de la oscarizada cinta. Los rumores sobre una posible 'Joker 2' han estado presentes durante años en el mundo del espectáculo, e incluso llegó a confirmarse, aunque después se retractaron. Tras el gran éxito en taquilla de 'Joker', que ha pasado de los 1.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo, los rumores sobre una posible secuela se habían extendido como la pólvora, por lo que entonces se tuvieron que desmentir, eso sí, con la boca pequeña. El propio Joaquin Phoenix, que daba vida al personaje, reconoció entonces que ya había pensado en la posibilidad de llevar a cabo una secuela: «Mucho antes del estreno o de tener alguna idea de que sería exitosa, hablamos de secuelas. Durante la segunda o tercera semana de rodaje yo le decía a Todd: '¿Puedes empezar a trabajar en una secuela? Hay demasiado que explorar'».

Phillips reconoció entonces: «Presenté tres películas, siendo Joker la primera conmigo, y luego otras dos con otros dos directores distintos. Pero en realidad no quiero nombrarlos, porque entonces se convertirá en noticia y meteré a estos directores en esto cuando ni siquiera les he dicho nada. Solo yo se lo conté a Warner Bros».

Para Warner Bros. Pictures 'Joker' suponía una ruptura con lo hasta entonces visto en las películas de Batman, por primera vez el personaje principal no iba a ser el hombre murciélago, sino su eterno antagonista, y además bajo clasificación R. Lo que se conformaba como una apuesta arriesgada acabó por ser uno de los mayores éxitos de la compañía en los últimos años.

En 2019 Todd Phillips se pronunció sobre el revuelo sobre el tema, confesando que era «demasiado pronto para hablar de ello». Con el tiempo que ha pasado y todo lo ocurrido en la industria puede que ahora estén más preparados para desarrollar una nueva cinta, y aunque aún no hay una confirmación oficial, se espera que esta sea inminente. Todo apunta a que 'Joker 2' podría centrarse en la vida de Arthur Fleck ya como villano establecido de Gotham, unos años después de los sucesos establecidos en la primera película.

Según recientes rumores de Hollywood, Warner estaría ya negociando con Joaquin Phoenix no solo para 'Joker 2', sino también para una tercera entrega que contará otra vez con Todd Phillips a la cabeza. Se comenta la compañía le habría ofrecido hasta 50 millones de dólares a Phoenix para que diera vida a Arthur Fleck un par de veces más. Y por si eso fuera poco, Bradley Cooper también regresaría como productor, por lo que el equipo principal de la exitosa primera parte estaría al completo. Y el propio Phoenix ha reconocido que quiere volver: «¡Desde luego que volvería! Honestamente, siento que Todd sería la persona perfecta para hacerlo con gusto. Creo que si él siente que 'Jóker' necesita una segunda parte, confío plenamente en él. Es muy creativo e inteligente».

Pero no será hasta 2022 cuando empezara a tomar forma 'Joker 2', aunque hay un problema de fechas: 'The Batman' se estrenará el 4 de marzo de 2022 por lo que, desde Warner, no parece que deseen que ambas películas coincidan en el tiempo, así que como pronto, 'Jóoker 2' podría tener un estreno en 2023.