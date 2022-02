'Kepler Sexto B', un canto a la esperanza en forma de fábula social

Ópera prima en el largometraje de Alejandro Suárez Lozano, 'Kepler Sexto B' (título que alude a un domicilio) es un largometraje en rodaje en diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana, que cruza géneros: drama, ciencia ficción y humor que toma como referencia a los Monty Python.

Con Karra Elejalde como gran protagonista, Jonás, un moderno Quijote, un hombre maduro y solitario que cree que tiene una misión interplanetaria y vive en su propia realidad, convencido de que su piso es una nave espacial en un planeta extraño, Kepler, y él es un astronauta de la NASA. Por otro lado, está su vecina Zaida, una niña solitaria que vive encerrada con su padrastro en un barrio humilde. Completan el elenco Daniela Pezzoti, Jorge Bosch, Vicente Vergara y Pablo Molinero, entre otros.

El casual encuentro entre Jonás y Zaida se convertirá en una peculiar y especial relación en la que ambos se descubrirán, se ayudarán y se salvarán el uno al otro embarcándose en una surrealista y emotiva misión de rescate mutuo que les pondrá a salvo de las inclemencias de la vida.

Bajo un trasfondo de realidades complejas, el director propone un canto a la vida, la amistad intergeneracional y -sobre todo- la esperanza, que describe como «un viaje espacial surrealista, cómico, emocional y agridulce que trata de despegar de una realidad cruda y desgarradora hacia una propuesta vitalista y optimista donde la vida, a pesar de todas las dificultades, siempre merece la pena ser vivida». Suárez Lozano llega al largo tras triunfar con sus cortometrajes 'The Fisherman' y 'Hidden Soldier'.

Karra Elejalde confiesa haberse sentido cautivado por el emotivo y original guion y por el reto interpretativo que supone para él un personaje como Jonás, quien vive entre la lucidez y la locura. El actor atraviesa un momento muy dulce de su trayectoria como actor tiene pendiente este año los estrenos de 'Llegaron de noche', de Imanol Uribe donde se cuenta la terrible matanza de jesuitas en El Salvador, donde Elejalde da vida al padre Elleacuría, 'Vasil' y 'La vida padre', siempre saltando de género en género: «Tengo esa suerte porque me he atrevido a hacerlo. Podría haberme quedado en mi zona de confort, en la comedia, y no probar otras cosas, pero hay que ser valiente, aunque el miedo a fracasar sea grande», afirmaba recientemente el actor.

La película se rueda durante cinco semanas en localizaciones de la Comunidad Valenciana como Castellón, Vall d'Uxo, Valencia y Torrente. 'Kepler Sexto B' es una producción de Turanga Films (Lina Badenes), Pincheforn Producciones (Gonzalo de Santiago) y Kepler Sexto B, A.I.E. en coproducción con Quexito Films y Noodles Production (Francia), con un presupuesto oficial de 1,5 millones de euros. Cuenta con el apoyo del ICAA, el Institut Valencià de Cultura, TVE y À Punt Media, y con la participación de Crea SGR y el ICO. La distribuidora Filmax será la encargada de su estreno en cines de España que prevé su estreno para el segundo semestre del año.