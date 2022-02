Julia Roberts y George Clooney ponen en pausa su 'Billete al paraíso'

George Clooney y Julia Roberts se habían reencontrado felizmente en Australia rodando 'Ticket to Paradise' ('Billete al paraíso'), una comedia romántica a las órdenes del británico Ol Parker ('Ahora y siempre', 'Mamma Mia!' y 'Una y otra vez') junto a Kaitlyn Dever, Lucas Bravo y Billie Lourd, la hija de Carrie Fisher.

La película es una comedia romántica en torno a la peripecia de un matrimonio divorciado (los personajes de Roberts y Clooney), que se apresuran a viajar para evitar que su hija adolescente contraiga un matrimonio imprudente, como fue el suyo. El guion está firmado por el propio director Ol Parker junto a Daniel Pipski. La película se rodaba en la costa australiana, pero cuando quedaban dos semanas para su finalización, hizo su aparición el fantasma de la covid-19y el rodaje ha quedado en pausa.

No es que Clooney y Roberts se hayan contagiado, pero sí gran parte del equipo, por lo que todo se ha parado. Clooney y Roberts ya están aparentemente a salvo en Los Ángeles. Se espera que vuelvan en tres meses, cuando ese brote en el set haya desaparecido y 'Ticket to Paradise' pueda reanudarse en tres meses. Lo curioso es que el lugar donde se rodaba el filme estaba completamente cerrado para toda persona ajena el rodaje, por lo que el virus lo portaba sin saberlo alguien del equipo. Sorprendentemente la directora ejecutiva de Screen Queensland, Kylie Munnich, dijo en un comunicado publicado en 'Variety' antes de comenzar el rodaje: «Somos muy afortunados de tener un destino seguro, donde las personas pueden filmar en este momento y, afortunadamente, no estar sujeto a retrasos o cierres y también pueden tener un estilo de vida increíble mientras están aquí». El comunicado también aseguraba que Queensland, la zona del rodaje, no había visto ninguna transmisión comunitaria de covid durante 55 días.

Julia Roberts y George Clooney han coincidido en varias ocasiones en la gran pantalla. 'Ocean's Eleven' (2001) fue la primera de ellas, así como en su secuela 'Ocean's Twelve' (2004). También se cruzaron en 'Confesiones de una mente peligrosa' (2002), el debut en la dirección de Clooney. Su última vez hasta 'Ticket to Paradise', fue en 'Money Monster' (2016), el thriller dirigido por Jodie Foster que protagonizaron ambos.

'Ticket to Paradise' es una película de la Universal Pictures con Clooney y Roberts que también participan como productores a través de sus respecti vas compañías: Clooney para Smokehouse Pictures junto a Grant Heslov y Roberts para Red Om Films junto a Lisa Gillan y Marisa Yeres Gill. Otros productores incluyen a Tim Bevan, Eric Fellner, Sarah Harvey y Deborah Balderstone de Working Title.

Universal había programado inicialmente el estreno de 'Ticket to Paradise' en los cines de todo el mundo el 30 de septiembre de 2022, pero desde entonces el estudio lo trasladó primero al 21 de octubre de 2022, y ahora, con esta interrupción de la producción de tres meses no se arriesgan a fijar una nueva fecha, aunque confían que la película sea uno de los títulos estrella de las próximas navidades.