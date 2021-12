Joaquin Phoenix y Jodie Comer serán Napoleón y Josefina

Joaquín Phoenix, en 'Her'.

Poco a poco se van desvelando más detalles del biopic de Napoleón Bonaparte que prepara Ridley Scott con Joaquin Phoenix como el emperador. Según 'Variety', el proyecto se titulará 'Kitbag' y relatará los orígenes del personaje histórico hasta su ascenso al poder. Además, desvela un nuevo nombre del reparto, Jodie Comer ('Free Guy', 'Killing Eve') ha sido la elegida para dar vida a Josefina de Beauharnais, la famosa primera esposa de Napoleón Bonaparte, coronada como emperatriz de Francia a finales de 1804 y que dejó de ostentar el título en enero de 1810 tras divorciarse del emperador.

«Se me ha ofrecido la oportunidad de trabajar con Ridley y su equipo de nuevo y con Joaquin Phoenix, a quien admiro enormemente», ha declarado la actriz, que ya ha trabajado a las órdenes de Scott en su última película, titulada 'Duelo Final', y que llegará a la cartelera este próximo octubre. Para Joaquin Phoenix tampoco será la primera vez que trabaje con el director, pues ambos formaron tándem como actor y director en 'Gladiator', que consagró definitivamente al actor.

'Kitbag' ('petate' en español), es un título que hace referencia al refrán de comienzos del siglo XIX, en plenas guerras napoleónicas, que decía que «en el petate de cada soldado hay un bastón de mando». Precisamente, y según explica el argumento oficial de la película, la cinta expondrá la evolución de Napoleón desde sus inicios hasta alcanzar el trono, con un planteamiento centrado en lo personal y en su relación con Josefina. El guion del filme lo firmará David Scarpa, autor de los libreros de 'La última fortaleza' (2001), 'Ultimátum a la tierra' (2008) o 'Todo el dinero del mundo' (2017).

El biopic mostrará una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón, indagando en su rápido y despiadado ascenso a emperador, a través del prisma de su adictiva y a menudo volátil relación con su esposa Josefina. Además, en el filme también se expondrán otros elementos relacionados con Bonaparte como su habilidad para la estrategia militar, tácticas que se siguen estudiando en las academias militares de todo el mundo, y recrearán las famosas batallas del famoso militar, su implacable ambición y su asombrosa mente estratégica como un extraordinario líder y visionario de la guerra. «Napoleón es un hombre por el que siempre he sentido fascinación», ha declarado Scott al portal Deadline. «Salió de la nada para mandar en todo, pero mientras llevaba a cabo una guerra romántica con su infiel esposa Josefina. Conquistó el mundo para intentar ganarse su amor, y cuando no pudo lo conquistó para destruirla, y se destruyó a sí mismo en el proceso». Sobre su elección por Joaquin Phoenix ha declarado: «Creó uno de los emperadores más complejos en la historia del cine en 'Gladiator', y crearemos otro así con su Napoleón. El guion escrito por David Scarpa es brillante, y no hay un mejor socio que Apple para llevar una historia como esta a un público global».

Dado que Joaquin Phoenix de 46 años, sea 19 años mayor que Jodie Comer de 27, cuando la realidad histórica era que Josefina era seis años mayor que Bonaparte, va a exigir un excelente maquillador que suavice la diferencia de edad entre ambos intérpretes.

'Kitbag', producida por Apple Studios iniciará su producción en diciembre. Cabe recordar que además de 'Duelo final', Ridley Scott tiene pendiente de estreno el thriller criminal protagonizado por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y Robert De Niro 'House of Gucci', sobre la muerte de Maurizio Gucci, quien fue un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.