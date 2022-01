Fred Astaire y Gene Kelly, de película

Se preparan sendos biopics cinematográficos sobre los dos bailarines más famosos del cine, ambos también notables cantantes y actores, Fred Astaire y Gene Kelly. En el caso de Astaire será el último Spider-Man, Tom Holland, quien confirma su papel del famoso bailarín. «El guion llegó hace una semana. No lo he leído todavía; no me lo han dado», decía el actor en diciembre. No será la primera vez que veamos a Holland con los zapatos de baile, ya que el actor empezó en el mundo de la actuación en los escenarios de teatro, haciendo de Billy Elliot en Londres, entre 2008 y 2010. El actor británico, de 25 años, se reveló internacionalmente gracias a la película española de Juan Antonio Bayona 'Lo imposible'.

Astaire está considerado uno de los más grandes bailarines de la música popular de todos los tiempos. También protagonizó más de 30 musicales cinematográficos, y tenía una carrera teatral en Broadway y en el West End londinense a lo largo de al menos 7 décadas. Frederick Austerlitz, su verdadero nombre, murió a los 88 años en 1987, siendo considerando el mejor bailarín cinematográfico del pasado siglo. Su carrera en los escenarios y el cine se desarrolló a lo largo de 76 años, en los que intervino en 31 películas musicales. Su pareja más famosa en la gran pantalla fue Ginger Rogers, con quien rodó diez películas.

Por otro lado, Gene Kelly estará interpretado por Chris Evans, autor de la idea de la que parte el guion: El film narrará la historia de un niño de 12 años que trabaja como actor en la MGM, en la década de los años 50, y comienza a crear una amistad imaginaria con Kelly, mientras realiza su nueva película.

Las próximas películas de Chris Evans pasan por 'The Gray Man' y 'Lightyear', donde ha puesto voz a Buzz Lightyear en la nueva película de animación de Pixar, de la saga 'Toys Story', que narra la historia real del juguete espacial. Se estrenará el 17 de junio de 2022.

Gene Kelly (1912-1996), de nombre real Eugene Curran Kelly, se inicio como bailarín en teatros de vodevil hasta que, con 30 años logró debutar en Broadway con 'Pal Joey', donde le descubrió el productor y le firmó un contrato con la MGM. Talento polifacético y versátil, su popularidad creció con algunos de los musicales míticos de Hollywood de los años cincuenta, como 'Cantando bajo la lluvia', 'Un día en Nueva York' y 'Un americano en París', de los que él mismo firmó las coreografías, e incluso participó como codirector en los dos primeros. Intervino también en otros musicales como 'Brigadoon', 'Las girls' y 'Las señoritas de Rochefort', y en 1956 dirigió en solitario 'Invitación a la danza', que le consagró también como director. Su estilo ágil y atlético, combinado con una depurada técnica clásica, revolucionó el concepto de la danza masculina en el campo del musical cinematográfico.

Gene Kelly, con una terrible fama de egocéntrico, lejos de confrontaciones artísticas, trabó una profunda amistad con Fred Astaire, del que aseguraba: «Fuimos como hermanos y en más de una ocasión intercambiamos papeles». Si Fred Astaire revolucionó el cine musical en blanco y negro en los años 30, Kelly lo hizo con las películas en technicolor de los 50, cambiando el lenguaje conceptual del baile, integrándolo en el guion de las películas.

Además de los biopic de Astaire y Rogers, se prepara otro de Frank Sinatra, en este caso como serie de televisión de Netflix, que estará producida por su hija Tina, y que dirigirá Bill Condon ('Dioses y monstruos'). Se anuncia como «la bio-serie definitiva» sobre el cantante, actor y productor -como bailarín era infinitamente limitado- estadounidense. Se serie se presenta como 'autorizada', por la familia Sinatra, por lo que no cabe esperar indagaciones oscuras, como sus comentadas relaciones con la mafia.