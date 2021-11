DiCaprio será el predicador asesino Jim Jones

A Leonardo DiCaprio le gustan los biopic. Desde que fundó su compañía Appian Way Productions en 2001 y está produjo 'El renacido', de Alejandro Iñarritu, ganadora de tres oscars, que narraba la historia real del cazador Hugh Glass, se sintió fascinado por los biopic de todo tipo de personajes. Dio vida al estafador Frank Abagnale en la película 'Atrápame si puedes', al empresario y magnate Howard Hughes en 'El aviador', al fundador del FBI en 'J. Edgar', o al broker defraudador Jordan Belfort en 'El lobo de Wall Sreet'. Actualmente, Appian se encuentra en la producción de 'Shining Girls' de Apple, otro biopic, aquí protagonizada por Elizabeth Moss.

Ahora se ha sabido que DiCaprio interpretará al líder de la secta y predicador, Jim Jones, quien provocó en 1978 el suicidio colectivo más numeroso de la historia. Ocurrió en Jonestown (Guyana) en el noreste de América del Sur el 18 de noviembre de 1978, y se llevó la vida de 918 personas. La MGM asumirá este proyecto de largometraje escrito por el guionista Scott Rosenberg ('Venom'), quien será también el productor ejecutivo, al lado del propio DiCaprio, con Appian Way.

Jones fundó el Templo del Pueblo en Indianápolis en 1955. En los años 70, rechazó abiertamente el cristianismo tradicional y afirmó que él mismo era Dios. Creó Jonestown, una comuna que funda al noroeste de la República Cooperativa de Guyana (Sudamérica, cerca de Venezuela), y atrajo a multitud de seguidores pregonando un paraíso libre del control del gobierno estadounidense. En noviembre de 1978 EE.UU. envió una comisión a investigar liderada por Leo Ryan, y se produjo un tiroteo donde murieron tanto Ryan y sus hombres como cuatro desertores de la secta de Jones, y el predicador organizó el suicidio-asesinato masivo haciendo que todos sus adeptos bebiesen un líquido con cianuro. Fueron 918 miembros del culto entre los que se incluían 304 niños. Unos acontecimientos demoledores que en su salto al cine serán liderados por DiCaprio y auspiciados por la MGM.

La agenda de Leonardo DiCaprio está completa. Estrenará en las próximas semanas 'No mires arriba', una comedía de Netflix dirigida por Adam McKay, que protagoniza la cinta junto a Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Meryl Streep y Ariana Grande, entre otros. Y tiene pendiente para el 2022 'Killers of the Flower Moon', de Martín Scorsese, para Apple Originals Films.

El biopic de Jim Jones aún no tiene título confirmado ni director, y se espera que se comience a rodar a mediados de 2022.