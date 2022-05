Coppola anuncia el reparto de 'Megalópolis'

Francis Ford Coppola tiene 83 años y tras 'Tetro' se ha dedicado a realizar nuevos montajes de sus 'Padrinos'. Desde hace años el director acaricia un proyecto que, muchos creían, ya no iba a rodar: 'Megalópolis'. No es que ahora se anuncie su rodaje, pero el responsable de 'Apocalypse Now' ha dado un nuevo paso hacia ello: Ha desvelado su reparto.

Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight y Laurence Fishburne protagonizarán el nuevo largometraje del legendario cineasta. Coppola lo plantea como su último proyecto y afirma que lo financiará de su bolsillo: «¿Qué es lo peor que me puede pasar? Me voy a morir, y ¿arruinarme? No me voy a arruinar».

De todas formas no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque el propio Coppola, hace casi 20 años ya había anunciado otro reparto que con el tiempo de ha caído: entonces contaba con Oscar Isaac como su protagonista ideal y soñaba también con Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange y James Caan. En 2001, nombres como Paul Newman, Robert de Niro, Russell Crowe y Nicolas Cage estuvieron sobre la mesa y después se llegó a hablar de Jude Law. Ninguno de ellos lo ha recuperado para este nuevo reinicio del proyecto.

El propio Coppola ha desvelado que 'Megalópolis' contará la historia del complicado intento de levantar una ciudad utópica tras una gran catástrofe, apoyado con elementos románticos y también de ambición política. La película, que incluirá metraje ya filmado –antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011- se desarrollará en Manhattan, en un futuro cercano. La trama seguirá la historia de una lucha de poder entre un arquitecto llamado Serge Caitline y el alcalde de Nueva York, Frank Cicero, quienes se enfrentan por crear una obra urbanística en la ciudad que la remodelará por completo. El apellido del arquitecto se inspira en un hecho real histórico: la conspiración de Catalina, conjura llevada a cabo por el senador homónimo de la vieja Roma para gobernar la República Romana.

Su avanzada edad le da a Coppola una total libertad para decir lo que piensa: «¿Qué me haría feliz? No voy a ganar un montón de oscars porque ya tengo muchos, y puede que más de los que merezca. Así que, en el fondo, mucho después de que me haya ido, sólo quiero que hablen de 'Megalópolis' y, ¿es la sociedad en la que vivimos la única posible? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Educación, salud mental? Lo que propone la película es que la utopía no es un sitio sino ¿cómo podemos mejorarlo todo? Eso estaría bien. Porque apuesto a que lo mejorarían si tuvieran esa conversación».

Las producciones de Francis Ford Coppola siempre han sido complicadas. En la memoria de todos está el caótico rodaje de 'Apocalypse Now' en Filipinas, con un tifón que destruyó los decorados y en donde el propio cineasta se arruinó por primera vez. Su esposa Eleanor rodó un documental, 'Corazones en tinieblas', donde se recogía todos los contratiempos de aquella filmación, que sin embargo tuvo un elemento positivo, al margen de los espléndidos resultados del filme, que Coppola perdió el miedo a arruinarse. De hecho, se volvió a arruinar con el musical 'Corazonada', película apoyada por las entonces novedosas nuevas técnicas digitales, que no fueron del agrado de los espectadores. Y ya no tiene miedo al dinero: «No me voy a arruinar. Todos mis hijos han tenido éxito. Creo que si puedes hacer una película de la que la gente pueda seguir sacando algo durante diez, veinte o más años, no perderás dinero», ha desvelado a Deadline.