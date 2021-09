'El color púrpura' se hace musical

'El color púrpura' es una novela de Alice Walker que ilustra la vida de una muchacha negra y pobre desde 1909 hasta 1937 en el estado de Georgia. Steven Spielberg la llevó a la pantalla en 1985 y con ella se lanzó de cabeza al melodrama. El filme dio a conocer en todo el mundo a la actriz Whoopi Goldberg, que posteriormente apostaría por las comedias.

Spielberg creó una joya en la que abordaba temas como el racismo, la violencia doméstica, el machismo, el adulterio, la homosexualidad femenina y el cuestionamiento de la familia tradicional. Todo un clásico moderno que estuvo nominado a 11 Oscar, pero que no se llevó ninguno.

Ahora, Warner, productora de aquella cinta que sigue conservando los derechos, planea una nueva adaptación, pero con forma de musical, según recoge 'The Wrap'. En 2005 se estrenó en Broadway una adaptación musical para las tablas de la novela de Alice Walker, 'El color púrpura: El musical', contando con Brenda Russell, Allie Willis y Stephen Bray y con Jennifer Hudson y Cynthia Erivo en una posterior reposición escénica.

Vídeo. Tráiler de 'El color púrpura'.

Se sabe que el musical está producido por la propia Walker y en su producción participa Amblin Enterteinment, la compañía de Steven Spielberg. Se ha contratado como director a Sam Blitz Bazawule ('Black i King') y a Marcus Gardley como guionista, a partir de aquel musical de Broadway escrito por Marsha Norman.

En torno al reparto, lo único que se sabe es que Corey Hawkins, visto en series como 'The Walking Dead' o '24: Legacy', y en largometrajes como 'Infiltrado en el KKKlan' o en 'El crimen de Georgetown', y que tiene pendiente el estreno de 'En un barrio de Nueva York' y 'La tragedia de Macbeth' de Joel Coen, dará vida a Harpo Johnson, hijastro de la protagonista de la historia. También Se da por descontado la presencia de H.E.R. (Ella) actriz de color nacida como Gabriella Wilson. Es conocida por su trabajo en 'Judas y el mesías negro' (2021), '¿En qué piensan los hombres?' (2019) y 'H.E.R.: No puedo respirar' (2020), que interpretará a Squeak.

Esta nueva versión de 'El color púrpura', ha iniciado ya su preproducción y se ha fijado su fecha de estreno en Estados Unidos para el 20 de diciembre de 2023.