Chávarri rueda ya en Galicia 'La manzana de oro'

Desde el pasado 25 de abril el madrileño Jaime Chávarri rueda en Galicia (mayoritariamente en la provincia de Orense), 'La manzana de oro', película con la que se vuelve a poner tras la cámara 18 años después de que finalizase su anterior filme, 'Camarón'.

La película es una adaptación de la novela de Fernando Aramburu (el autor de 'Patria') 'Ávidas pretensiones', con la que el autor recibió el Premio Biblioteca Breve en 2014. El elenco de la cinta está encabezado por Marta Nieto -lo desvelaron ambos en el ciclo de conversaciones que la agencia de noticias Colpisa ha preparado con motivo de su 50 aniversario-, Sergi López, Adrián Lastra, Elena Seijo y Abelo Valis. Junto a ellos, Carla Campa, Joaquín Climent, Vicky Peña, Loreto Fajardo y Álvaro Subiés.

'La manzana de oro' se moverá por un cierto tono de comedia – «muy británico», según Chávarri-, y contará la historia de un grupo de personas que se reúnen en un aislado convento de un supuesto pueblo gallego, Morilla del Pinar, para debatir y fallar el premio de poesía 'La manzana de oro', dentro de las terceras jornadas poéticas del lugar, tres días en la que los autores discutirán sobre estética y presentarán su obra. La situación de las jornadas se desestabiliza con la llegada de un invitado inesperado. Recitar, la escritura, algunas sospechas de plagio, el ansia por participar en una antología, el aniversario de un poeta centenario y una noche de tormenta, entre otras vicisitudes, son hitos de esta historia. En la novela original Aramburu hacía una mordaz crítica del panorama literario y sus protagonistas, donde las miserias del mundillo salían a la luz.

La primera novela de Aramburu fue 'Fuegos con limón' en 1996, donde se reflejan las aspiraciones de jóvenes literatos en el San Sebastián de los años 70; posiblemente 'Ávidas pretensiones' fuese el presente de aquellos mismos personajes. Aramburu está detrás del gran éxito de la serie de HBO 'Patria', basada en su novela superventas de 2016 Premio Nacional de Narrativa, ambientada en una Guipúzcoa sumida en el terrorismo de ETA y que fue una de las más vistas series españolas de 2020.

Por su parte, Chávarri se consagró con su segunda película, 'El desencanto' (1975), un documental sobre la familia del poeta Leopoldo Panero, y ha dirigido títulos como 'Las bicicletas son para el verano' de 1984, basada en la obra teatral de Fernando Fernán Gómez, que protagonizaron Amparo Soler Leal, Gabino Diego, Agustín González, Victoria Abril y Marisa Paredes. En 1989 dirigió otro de sus mayores éxitos, la cinta musical 'Las cosas del querer', interpretada por el trío formado por Ángela Molina, Ángel de Andrés López y Manuel Bandera y que se inspiraba en la figura del carismático cantante de copla Miguel de Molina, que tuvo que exiliarse en Argentina, amenazado de muerte por el franquismo a causa de su homosexualidad. En 1995 dirigió una segunda parte de 'Las cosas del querer' en coproducción con Argentina, rodada entre Madrid y Buenos Aires y que incorporó en el reparto a Darío Grandinetti y Susú Pecoraro. Estuvo, además, detrás de 'Tatuaje', serie para RTVE, y del cortometraje del mismo título donde Almodóvar canta la famosa copla de Concha Piquer detrás de una barra.

Según el cineasta, de 79 años, «no tenía intención de volver a producir hasta que unos productores me presentaron un guion sobre la novela de Aramburu que me atrapó tanto que no pude decir que no». El guion lo firma José Ángel Esteban, director de audio y podcast de Vocento, y en él ha participado también el propio Chávarri, potenciando un humor que «parte más de las situaciones que de los diálogos», según sus palabras.

Con un rodaje previsto de seis semanas, la película tiene como principal telón de fondo el Pazo de Bentraces, en Orense, además de otras localizaciones cercanas. La película está producida por Mario Real y Xosé Zapata (La Pirueta Films), con la colaboración de la Diputación de Orense y Televisión Española.