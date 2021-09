Carmen Machi protagoniza 'Llenos de gracia'

Este 10 de septiembre ha finalizado el rodaje de 'Llenos de gracia', película dirigida por Roberto Bueso ('La banda') con Carmen Machi como protagonista absoluta, que aquí se mete a monja dispuesta a todo por salvar del cierre el orfanato que dirige. Una historia sobre la importancia de la educación y la transmisión de valores.

Junto a Machi están el reparto Paula Usero ('La boda de Rosa'), Pablo Chiapella ('La que se avecina'), Nuria González ('30 monedas'), Anis Doroftei ('Dragonheart: Corazón de fuego') o Manolo Solo ('Tarde para la ira'), entre otros. El guion es obre de Roberto Bueno y Óscar Díaz y se inspira en un hecho real.

'Llenos de gracia' presenta a la Hermana Marina, que es enviada a principios de los años noventa a El Parral, un orfanato amenazado de cierre. A su llegada al colegio, los niños están fuera de control, pero Marina capta su atención con su carisma y desparpajo. Los chicos comienzan a mirar con curiosidad a esta nueva hermana inmune a sus gamberradas. Sobre todo Valdo, con el que Marina conecta de una manera especial. Cuando ella descubre las escapadas nocturnas de los chavales, algo terminantemente prohibido, da con la idea que cambiará para siempre El Parral: formar un equipo de fútbol. Con la ayuda de la Hermana Angelines -una monja inocente y frágil- y de la Hermana Tatiana -una monja un poco más bruta, y a través del fútbol, crean algo parecido a una familia de verdad. Unos años más tarde, Valdo debutará en el primer equipo del Real Madrid.

Carmen Machi da vida a la Hermana Marina: «Esta es una película con un guion maravilloso, muy bien escrito, en el que los niños son quienes van escribiendo la historia. Para mí están siendo unos compañeros estupendos, de los que se aprende muchísimo. Es una película tremendamente luminosa, que te despierta una sonrisa y en la que vamos a soltar más de una carcajada», afirma, mientras que Paula Usero, que aquí es la hermana Tatiana, destaca «el feeling que se establece entre mi personaje y el de Carmen, una actriz a quien siempre he admirado muchísimo y que para mí es un ejemplo a seguir».

Por su parte, el director Roberto Bueso puntualiza: «Volver a trabajar con el mismo equipo de profesionales que me acompañó en 'La banda', mi primera película, es toda una garantía, y te proporciona una tranquilidad que evidentemente no tienes con una ópera prima». El cineasta también destaca el exhaustivo trabajo de búsqueda de los protagonistas, escogidos entre más de 2.000 aspirantes. «Todos ellos son chicos especiales, muy trabajadores, y que han formado su particular familia».

El productor es Fernando Bovaira, que suele combinar películas y series de gran presupuesto, con otras más pequeñas pero más entrañables, y que ya estuvo detrás de 'La banda', dice: «Esta película es una historia sobre la importancia de la educación y la transmisión de valores», resaltando las posibilidades que actualmente tiene la industria cinematográfica autóctona: «Es el momento idóneo para que las instituciones valencianas den un paso adelante y apuesten, desde la defensa de la cultura propia pero sin planteamientos excluyentes, por desarrollar la industria local y dar oportunidades a los magníficos equipos técnicos y artísticos valencianos».

La película, que como 'La banda', se ha rodado en localizaciones de la Comunidad Valenciana (Carcaixent, Burjassot, San Antonio de Benagéber, Quesa, Paterna, La Eliana y Gandía), y que también vuelve a contar con un equipo técnico mayoritariamente valenciano, es una producción de Misent Producciones, MOD Producciones y The Nun Producciones AIE, y cuenta con la participación de RTVE, Movistar+, À Punt Mèdia y el apoyo del IVC (Institut Valencià de Cultura) que llegará a los cines el 8 de julio de 2022 (dispuesta a competir por la taquilla con el título que presente el verano que viene Santiago Segura), con distribución de Paramount Pictures Spain.