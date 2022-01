Apple prepara una serie de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

La historia de Pepa, aquella actriz de doblaje deliciosamente interpretada por Carmen Maura que, tras romper con su pareja y harta de los recuerdos que encierran las paredes de su piso, decide alquilar la vivienda dando paso a un puñado de personas de lo más extravagantes, se va a convertir en una serie. Apple prepara una ficción televisiva inspirada en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988), el largometraje que comenzó a asfaltar el camino hacia el éxito de Pedro Almodóvar.

La noticia la ha publicado esta madrugada 'The Hollywood Reporter', que indica, además, que el cineasta manchego estará en el proyecto como productor ejecutivo, a través de El Deseo. La compañía de Tim Cook, responsable también del servicio de vídeo bajo demanda Apple TV+, ha comprado los derechos de la obra de Almodóvar y el proyecto está tan avanzado que ya se sabe quién interpretará Pepa en esta ocasión. Gina Rodriguez, ganadora del Globo de Oro por 'Jane the Virgin', será la responsable de suceder a Carmen Maura en un papel tan disparatado como complejo. La intérprete ejercerá también como productora ejecutiva, mientras que Noelle Valdivia, guionista y productora de series como 'Ash vs. Evil Dead', o 'Mozart in the Jungle', hará las veces de 'showrunner' en este proyecto a cargo de Lionsgate Television.

La adaptación de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' no perderá, además, su origen latino pues está previsto que la serie alterne diálogos en español e inglés, como también sucederá con 'Now and Then', el thriller que Bambú Producciones está preparando para Apple TV+.

Cabe recordar que no es la primera vez que el largometraje de Almodóvar está a punto de convertirse en una serie de televisión más allá de nuestras fronteras. En 2009, Fox TV Studios puso en marcha una adaptación que iba a contar también con la bendición de Almodóvar, si bien se iba a alejar de la trama de la película y estaría escrita íntegramente en inglés. Finalmente, no pudo ser.

Curiosamente, el realizador se encuentra ahora preparando el rodaje de su primera película en inglés, 'Manual para mujeres de la limpieza', adaptación una compilación de cuentos homónima de Lucia Berlin, una antología de relatos centradas en el sufrimiento de varias mujeres a lo largo del mundo. El proyecto, largamente acariciado por el director, verá por fin la luz gracias a la ayuda de Cate Blanchett, que a través de su sello Dirty Films, consiguió los derechos de la obra que ella misma va a protagonizar. La cinta tratará de aunar las historias del libro en un único argumento a caballo entre EE UU y España, alternando el inglés y el español.