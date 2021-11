'Spencer' y otros estrenos

«Todos crecimos entendiendo lo que es un cuento de hadas, pero Diana Spencer cambió para siempre el paradigma y los iconos idealizados que crean la cultura pop», sostiene Pablo Larraín. «Esta es la historia de una princesa que decidió no convertirse en reina, sino que eligió construir su propia identidad. Es un cuento de hadas al revés».

El talentoso director chileno, autor de 'No', 'El club', 'Neruda', 'Jackie' y 'Ema', se suma a la fascinación global que despierta la familia real inglesa con un personal 'biopic' centrado en Lady Di, la princesa que se convirtió en mito tras fallecer en París en accidente de tráfico en 1997 a los 36 años. Kristen Stewart, que a los 31 años lleva labrándose un carrerón desde que se despegó de la sombra de la saga 'Crepúsculo', encarna a la llorada princesa de Gales.

Larraín se detiene en un momento de la vida de la protagonista, un retiro navideño junto a sus hijos en la finca de Sandringham. Mientras el príncipe Carlos de Inglaterra retoza abiertamente con Camilla Parker-Bowles, Diana se ve obligada todavía a interpretar el papel implacable de la amada y fiel esposa delante de los paparazzi que siguen cada uno de sus movimientos.

«Quería explorar el proceso de Diana mientras oscila entre la duda y la determinación», apunta Larraín. «Finalmente apostó por la libertad, no solo para ella sino también para sus hijos. Fue una decisión que definiría su legado de honestidad y humanidad que, hasta el día de hoy, no tiene precedentes». Kristen Stewart se asegura la nominación al Oscar con la composición de una mujer a punto de tomar la decisión de su vida y con la que el espectador no puede sino empatizar. Un relato pudoroso y a fuego lento en las antípodas de 'The Crown'.

'Libertad'

La única película española presente este año en Cannes es esta ópera prima de la guionista y directora catalana Clara Roquet, que une durante unas vacaciones de verano en la Costa Brava a dos chicas adolescentes de distinta extracción social: una burguesa y la hija de la mujer colombiana que cuida de la abuela. Una perspicaz manera de hablar de la lucha de clases.

'Bolante baten historia'

Iñaki Alforja e Iban Toledo codirigen un documental hablado en euskera y castellano y centrado en la desaparición en 1980 de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Tras más de cuarenta años, su hermano Eneko ha cogido el testigo de la búsqueda para cerrar una herida abierta.

'Antlers: Criatura oscura'

Guillermo del Toro produce una cinta de terror que toma su nombre de una pequeña ciudad de Oregon, en la que una profesora interpretada por Keri Russell y su hermano, el sheriff de la localidad (Jesse Plemons), se interesan por un estudiante misterioso y distante. Los amantes del suspense y las carnicerías disfrutarán.

'Años de sequía'

Eric Bana protagoniza un thriller de intriga en el que da vida a un agente federal que vuelve a su pueblo natal en Australia después de veinte años para asistir al funeral de su amigo de la infancia, a quien se acusa de haber matado a su esposa e hijo antes de quitarse la vida. Y es que, tras más de una década de sequía, la locura ha hecho estragos en la comunidad.