Soderbergh emula a Hitchcock en 'Kimi'

'Kimi' se coló hace un par de meses en la parrilla de HBO Max sin apenas hacer ruido y es un ejemplo perfecto del grueso de películas a las que deberían aspirar este tipo de plataformas: historias sencillas y bien contadas que le dejan a uno con un buen sabor de boca. Como ya hicieran otros títulos como la entretenida 'Disturbia', 'Kimi' revisita una de las obras maestras de Alfred Hitchcock, 'La ventana indiscreta', y la adapta a estos nuevos tiempos de inteligencias artificiales, asistentes virtuales y altavoces inteligentes. La premisa es sencilla: Amygdala, la compañía detrás de Kimi, una suerte de Siri o Alexa, está a punto de salir a bolsa. Para este servicio trabaja Angela Childs (Zoë Kravitz), una joven que se dedica a subsanar los errores de comprensión que a menudo tiene el sistema y mejorar la forma en la que Kimi escucha y entiende a los clientes. Todo va bien, hasta que en uno de los audios que recibe la joven para analizar escucha lo que parece ser un crimen.

A partir de ahí, la joven tratará de desentrañar todos los misterios que rodean a un asunto del que la compañía para la que trabaja no parece querer oír ni hablar. De duración contenida -apenas sobrepasa la hora y media, lo cual a estas alturas parece casi un milagro-, 'Kimi' es un entretenido thriller, lleno de frescura, pese a que se mira y homenajea a todo un clásico, que aprovecha sus limitaciones -no goza de un gran presupuesto y es una cinta de pocos personajes y escenarios- para acercarnos a la angustia que trata de combatir su protagonista mientras resuelve la intriga del audio. Porque Angela sufre de agorafobia, un miedo a los espacios abiertos y a las multitudes que la retiene en casa en contra de su voluntad, como al protagonista de 'La ventana indiscreta' le retenía una pierna enyesada y al chaval de 'Disturbia', una pulsera tobillera en contacto directo con la Policía. Y se entretiene, como también lo hacían ellos, observando a sus vecinos de enfrente. Su valentía se pondrá a prueba cuando se vea obligada a salir para denunciar los hechos ante su empresa.

Para colmo de males, la reciente pandemia de coronavirus ha sumido a la protagonista aún más en su problema. Sí, hay mascarillas, y sí, forman parte del argumento con una naturalidad tan pasmosa que uno se pregunta por qué la mayor parte de las ficciones omiten estos dos infernales años. Lo genial del guion conciso y brillante de David Koepp, artífice de los libretos de películas como 'La habitación del pánico', el primer 'Spider-Man' o 'Parque Jurásico', es que apenas tiene que contarlo. Basta ver los cubrebocas, como un accesorio más, o el gesto con el que la protagonista se seca las manos cada vez que se aplica el gel hidroalcohólico. Algo con lo que todo el mundo puede identificarse. «He llegado a un punto en que tomos muchas notas sobre los guiones. Pero terminé este guión y no tenía ninguna. Está tan perfectamente ejecutado, tan conciso, tan eficiente, tan lúdico… No veía la hora de mirar la película», ha llegado a decir Kravitz al respecto en una entrevista reciente.

No juega 'Kimi' a complicar la trama en exceso y es de agradecer en una industria, la del celuloide, que vive cada vez más apegada a los giros de guion constantes y absurdos. Quizá por ello se vea tan a gusto, porque se siente original, aunque no ofrezca nada radicalmente nuevo ni sea rupturista. Detrás de esta propuesta, junto a Koepp, se encuentra Steven Soderbergh, inquieto cineasta y artífice de títulos tan dispares como 'Erin Brockovich', 'Ocean's Eleven', 'Contagio' o la serie 'The Knick', que lo mismo se atreve con una gran producción llena de grandes nombres, que te rueda 'Perturbada' con el iPhone como única cámara. No siempre acierta, pero sabe contar historias, tiene pulso para el thriller y, desde luego, conoce al dedillo el lugar donde debe colocar la cámara para estremecer al espectador, que aquí llega a experimentar el agobio, la angustia y la ansiedad que vive en sus propias carnes la protagonista.

En este sentido, Kravitz se echa a la espalda todo el peso de la película y vuelve a demostrar que es una de las actrices más talentosas de su generación. Por el camino, disquisiciones acerca de la incomprensión que padecen quienes conviven con trastornos mentales, empresas y CEOs terribles que solo quieren mejorar los resultados de su cuenta de beneficios, cueste lo que cueste, y un final más satisfactorio que el de algunas de las películas en las que 'Kimi' se mira. En definitiva, una cinta que es puro entretenimiento de todo un artesano del séptimo arte.

'Kimi' está disponible en HBO Max.

Vídeo. El tráiler de 'Kimi'.