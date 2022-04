Sandra Bullock: «Soy incapaz de ser una damisela en apuros»

Sandra Bullock y Channing Tatum prometen una buena dosis de romance y aventura en 'La ciudad perdida', que se estrena el 15 de abril en los cines españoles. La historia narra el encuentro entre una novelista que ha pasado toda su carrera escribiendo sobre lugares exóticos y romances sin salir de su apartamento y un atractivo modelo con la tarea de personificar al héroe en las portadas de los libros. Cuando la escritora es secuestrada por un excéntrico millonario en una de sus giras promocionales, el personaje de Tatum será su única tabla de salvación.

Antes de que el mundo se pusiera patas arriba por la pandemia, Bullock, de 57 años, ya estaba trabajando en el desarrollo de la película. Un guion en el que lleva colaborando durante siete largos años y que finalmente ha podido producir y protagonizar. Esta historia quijotesca muestra cómo dos inútiles pueden sobrevivir en extraordinarias circunstancias. La comedia cuenta también en el elenco con Daniel Radcliffe, Joy Randolph y Brad Pitt.

-¿Cómo acabó siendo dueña de los derechos de esta película?

-Leí la historia hace unos años, mi socia en la producción y yo sabíamos que podíamos hacer algo divertido con el guion. Estábamos absolutamente convencidas de que ningún guionista podría desarrollar la historia al nivel que teníamos en nuestra cabeza. Que se nos permita producir esta película es muy raro en Hollywood, pero lo hemos conseguido y nos sentimos muy orgullosas por ello.

-¿Fue divertido trabajar con Chaning Tatum?

-Él no tiene vergüenza y yo tampoco. Somos actores sin vergüenza. Sabemos que el sexo vende y eso es lo que hace el personaje como escritora. Esta es una mujer que vende novelas románticas, pero que es incapaz de tener un romance. Fue realmente divertido interpretarla porque siempre termina entre la espada y la pared. Es una comedia con una buena dosis de tragedia.

Vídeo. Tráiler de 'La ciudad perdida'.

-Esta es una película de amigos, sin que haya romance entre un hombre y una mujer.

-Tienes a dos seres humanos que están sumidos en un viaje juntos. En su aventura se ven obligados a evaluarse y crecer, no se trata de que él la salve a ella. Yo no soy una damisela en apuros. Me encantaría ser eso, pero sinceramente no puedo. Lo que me encantó de esta narración es que los papeles están invertidos, nadie más que Channing podría haber asumido ese papel y aceptarlo con tanta honestidad.

-¿Por qué ha estado tanto tiempo dando vueltas a este guión?

-Imaginé a una pareja atrapada, son dos peces fuera del agua peleando por su supervivencia. Dos personas que en cualquier otro lugar no estarían juntas.

-El viaje para producir la película fue más largo de lo esperado debido a la pandemia. ¿Cómo se enfrentó a esa situación?

-Para el equipo fue muy duro, pero no nos detuvo. De hecho, nos motivamos más y nos aseguramos de que la película se hiciera. Fuimos la única película en Paramount que no cerró ese año porque teníamos todo bajo control. Channing y yo nos hacíamos pruebas todos los días.

-Ahora, ¿espera que la gente regrese a los cines?

-Me encanta la experiencia del cine, las palomitas de maíz y los refrescos. Espero que el público también disfrute con la experiencia de ver la película en una sala de cine porque está creada para una pantalla grande. No debo avergonzarme de querer que la gente se ría en el cine. ¡No hay vergüenza en eso! Todos necesitamos un abrazo cálido y agradable, todos necesitamos reírnos y divertirnos un poco.

Daniel Radcliffe y Sandra Bullock en 'La ciudad perdida'.

-¿Qué es esencial en una película para que usted la protagonice?

-Tiene que ser una historia de puro entretenimiento, que te mantiene enganchada y al borde de tu asiento. Siempre estoy en busca de un proyecto con visibilidad, accesible, que atraiga a la audiencia a vivir una experiencia. Me gusta ese aspecto y también formar las piezas del rompecabezas que tienen que unirse para conseguirlo.

-Las conversaciones de los protagonistas son muy naturales, ¿estaba el diálogo en el guión o lo improvisaron?

-Improvisamos mucho. Tratamos de seguir el guion la mayor parte del tiempo, pero un día te lo saltas, la cámara sigue rodando y de repente lo que inventaste en ese momento está en la película.

-Lleva mucho tiempo lejos de Los Ángeles. ¿Extraña Hollywood?

-No, realmente no. He estado trabajando sin descanso durante mucho tiempo y ahora tengo la suerte de elegir lo que quiero hacer. Este proyecto era algo que me interesaba mucho, por eso estoy de vuelta promocionando una película, sino estaría en mi casa.

-¿Qué mensaje tiene esta película para las mujeres?

-Necesitamos mujeres capaces de interpretar todos los personajes posibles, mujeres complejas, mujeres complicadas, eso es lo que tenemos que mostrar en pantalla, especialmente a las mujeres jóvenes. Quiero ver mujeres en las películas cuidándose unas a otras, siendo generosas entre sí. Reconocer el talento. Cuando llegue mi momento pienso dar un paso atrás y dejar que otras brillen. Estoy convencida de la lucha actual, pero debe ser por el bien mayor. Me gusta ver ascender a las mujeres.

Channing Tatum y Sandra Bullock en 'La ciudad perdida'.

-¿Cuál fue el punto de inflexión que le llevó a buscar papeles escritos para hombres, transformarlos e interpretarlos?

-¡Quiero ser un hombre! Mi búsqueda empezó antes de esta película, cuando leía comedias. Un día le dije a mi agente que quería leer todos los guiones que le enviaban a Jim Carrey. Así empecé, luego, poco a poco, me fueron llegando hasta los de George Clooney, ja, ja.

-¿Qué aprendió buscando esos papeles?

-No he aprendido absolutamente nada. Miento, aprendí que no debes preocuparte por recibir una respuesta negativa. Los actores estamos acostumbrados al rechazo y es importante luchar para transformar una respuesta negativa en positiva. Se trata de ser tenaz y tener confianza. No está de más preguntar.

-¿Cuál es su opinión personal hacia la comunidad hispana en los Estados Unidos?

-Es una comunidad que lucha por sus derechos. Tengo un cuñado hispano y es maravilloso. Pero no debemos buscar separarnos, sino unirnos. Si eres buena persona, ven a mi redil, si no lo eres, aléjate de mi casa.