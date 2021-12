Pearl Harbor, 80 años de una infamia de película

El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 permanece en la memoria colectiva de Estados Unidos como el «día de la infamia», pues así lo denominó el presidente Roosevelt. Hace 80 años, una flota japonesa al mando del almirante Yamamoto compuesta por 6 portaaviones con 350 aviones, 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores y 6 minisubmarinos atacó la base estadounidense en la isla hawaiana de Oahu sin declaración previa de guerra. Tokio entendió que un ataque preventivo a las fuerzas navales americanas en el Pacífico era la única manera de asegurar su dominio de la región. El Ejército yanqui perdió a 2.403 hombres y 1.178 resultaron heridos. El ataque desencadenó de forma automática la entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial.

Hace cinco años, el presidente Obama y el primer ministro japonés Shinzo Abe depositaron un ramo de flores en el memorial del USS Arizona, donde están inscritos los nombres de los soldados estadounidenses fallecidos en Pearl Harbor. Abe no pidió perdón, como tampoco lo hizo Obama al visitar Hiroshima. La memoria bélica permanece en un puñado de películas que recrean una agresión que cambió la historia del mundo y que Hollywood ha contemplado desde diferentes ópticas, desde la propaganda al más puro espectáculo, pasando por el intento de ofrecer una visión 'equidistante' en una coproducción entre EE UU y Japón.

'Esto es el ejército' (1943)

Vídeo. Tráiler de 'Esto es el ejército'.

Michael Curtiz, el director de 'Robin de los Bosques' o 'Casablanca', filmó apenas dos años después del ataque a Pearl Harbor un musical protagonizado por un bailarín de Broadway que es llamado a filas durante la I Guerra Mundial y monta un espectáculo de revista junto a sus compañeros. Veinticinco años después, el hijo de aquel patriota también intentará levantar la moral de las tropas tras el bombardeo japonés con un nuevo show titulado, precisamente, 'Esto es el Ejército'. La adaptación del musical de Irving Berlin mantenía una característica de los escenarios: en su reparto incluía a soldados que eran actores en su vida civil. El prota era George Murphy, pero en las carátulas de vídeo aparece uno de los secundarios por razones obvias: Ronald Reagan. 'Esto es el Ejército' fue en su día el musical con mayor recaudación de la historia del cine con casi 10 millones de dólares, equivalentes a 143 millones actuales. Todo el dinero se destinó al Army Emergency Relief, un fondo para ayudar a los soldados y sus familias.

'December 7th' (1943)

Vídeo. 'December 7th' íntegra en el canal de YouTube de los Archivos Nacionales de EE UU.

Nada menos que John Ford y Gregg Toland, el director de fotografía de obras maestras como 'Ciudadano Kane', 'Cumbres borrascosas', 'Los mejores años de nuestra vida' y 'Las uvas de la ira', aparecen como los realizadores de este docudrama centrado en el bombardeo a Pearl Harbor, que forma parte de la propaganda aliada que produjo la Marina de EE UU. El guionista Budd Schulberg, autor de 'La ley del silencio', no aparece acreditado en un filme que combina escenas de ficción con actores populares como Dana Andrews y Walter Huston y fragmentos documentales con personajes históricos como Hitler y el emperador Hirohito. Originalmente el largometraje tenía 82 minutos de duración y acercaba a la cultura de los 160.000 japoneses que vivían en Hawái. La película estuvo censurada durante décadas porque la Marina pensó que daba la imagen de que no estaban preparados para el ataque, hasta que se permitió estrenar una versión de apenas 32 minutos. Irónicamente, la pieza mutilada ganó el Oscar al mejor cortometraje documental en 1944.

'De aquí a la eternidad' (1953)

Vídeo. Tráiler de 'De aquí a la eternidad'.

Un reparto de estrellas (Burt Lancaster, Frank Sinatra, Montgomery Clift, Deborah Kerr) y ocho Oscar convierten esta adaptación del best seller de James Jones en uno de los filmes bélicos más célebres de todos los tiempos. Aunque, en realidad, la cinta se detiene en los enredos sentimentales de tres soldados de la base en los días previos al bombardeo. El beso de Burt Lancaster y Deborah Kerr, hasta entonces dueña de una imagen virginal y ahora esposa adúltera, en la orilla de una playa hawaiana, zarandeados por las olas, permanece como una de las cumbres del erotismo en el cine. Al director Fred Zinnemann no le importaba tanto la escaramuza bélica como el retrato de personajes turbios y febriles, asfixiados por el entorno opresivo de un cuartel. A la censura yanqui no le gustó que Hollywood mostrara que en el ejército también había indeseables y cortó algunos minutos. En España fuimos más allá mutilando secuencias y deformando numerosos diálogos, a pesar de que el Pentágono ya había exigido revisar el guion en dieciséis ocasiones.

'De Pearl Harbor a Midway' (1960)

Vídeo. Tráiler de 'De Pearl Harbor a Midway'.

La primera cinta bélica en color de los estudios Toho concede el protagonismo al piloto de uno de los bombarderos de la fuerza aérea japonesa que, tras acertar a sus objetivos en Pearl Harbor, regresa a su país convertido en un héroe. La exaltación patriótica durará hasta que la flota nipona sea derrotada en la batalla de Midway. Toshiro Mifune en la piel del almirante Isoroku Yamamoto es la estrella del filme dirigido por Shuei Matsubayashi, que en su estreno estadounidense en 1961, doblada al inglés y acortada, se tituló 'I Bombed Pearl Harbor' (Yo bombardeé Pearl Harbor). Hicieron casi veinte años para que el cine japonés se atreviera a abordar el acontecimiento en la primera película que ofrecía la perspectiva del país atacante. El paso del tiempo no le ha sentado muy bien a las escenas bélicas, con maquetas que hoy resultan entrañables. Más interés conserva la psicología del protagonista, el teniente Koji Kitami (Yosuke Natsuki), que renuncia a casarse con su novia de toda la vida porque piensa que el matrimonio afectará a su competencia como piloto.

'Primera victoria' (1965)

Vídeo. Tráiler de 'Primera victoria'.

John Wayne y Kirk Douglas encabezan un reparto estelar en el que figuran Dana Andrews y Henry Fonda en esta cinta de Otto Preminger que pierde en su traducción al castellano: el título original es 'In Harms Way', algo así como 'en riesgo de sufrir daños'. La redención, ese tema esencial en la mitología yanqui, inspira una cinta protagonizada por un capitán y un comandante, reprendidos después de Pearl Harbor, que tienen una segunda oportunidad para demostrar su valía contra los japoneses. Preminger combina la devastación del ataque con las historias de los protagonistas, entre ellos un John Wayne a quien detectaron un cáncer de pulmón durante el rodaje y cuya interpretación, en un registro más apagado de lo habitual, se vio afectada por la enfermedad. El ejército prestó toda su colaboración al equipo del filme, que pudo rodar en la base hawaiana. La maravillosa fotografía en blanco y negro de Loyal Griggs estuvo nominada al Oscar y también merecen destacarse la banda sonora de Jerry Goldsmith y los títulos de crédito de Saul Bass.

'Tora! Tora! Tora!' (1970)

Vídeo. Inicio del ataque japonés en 'Tora! Tora! Tora!'.

Nada menos que Richard Fleischer por el lado americano y Akira Kurosawa por el japonés fueron los encargados de rodar una película que buscaba el equilibrio al mostrar el ataque a Pearl Harbor desde los puntos de vista de los dos ejércitos. Al poco de empezar el rodaje, Kurosawa fue despedido por sus diferencias creativas con los productores y reemplazado por dos aplicados artesanos, Toshio Masuda y Kinji Fukasaku. La meticulosidad a la hora de hacer justicia con los hechos quizá rebaja la tensión de una espectacular epopeya bélica de 144 minutos, que toma su nombre de la orden de ataque en morse que recibieron las escuadrillas de aviones Zero, que sobrevolaban a 6.000 metros de altura los cielos de la principal base estadounidense en el Pacifico: 'Tora, tora, tora'. Sin héroes ni enredos amorosos, el filme se detiene en las estrategias de guerra y está considerado un clásico, a pesar de que pinchó en taquilla: costó 25 millones de dólares, una barbaridad para la época, y solo recaudó 14. Un fracaso que le costó el puesto al mítico presidente y cofundador de la Fox, Darryl F. Zanuck.

'Pearl' (1978)

Vídeo. Un fragmento de la miniserie 'Pearl'.

Miniserie de tres episodios estrenada en 1978 en la ABC que seguía las vidas del personal de la base y residentes de la isla en las semanas previas al ataque. En el reparto encontramos a estrellas de la época, como Angie Dickinson, Robert Wagner, Dennis Weaver y Lesley Ann Warren. Las escenas de combate fueron recicladas de 'Tora! Tora! Tora!' por aquello de ahorrar costes, además de usar secuencias dobladas de películas del actor So Yamamura, que encarnaba al almirante Yamamoto. 'Pearl' fue una de las series más vistas de su tiempo, con 80 millones de espectadores, a la altura de 'Raíces' y 'Holocausto'. Angie Dickinson justo acababa de terminar ese año otra serie que la hizo inmensamente popular: 'La mujer policía'.

'Pearl Harbor' (2001)

Vídeo. Tráiler de 'Pearl Harbor'.

Solo Michael Bay, autor de 'La Roca', 'Armageddon' y la saga 'Transformers', es capaz de convertir una derrota a traición en una exaltación del espíritu americano. Ben Affleck, Kate Beckinsale y Josh Hartnett protagonizaron la producción más cara de la historia en su día (140 millones de dólares), que edulcoraba con una historia de amor 43 minutos de ataque japonés con torpedos, explosiones, barcos hundidos y cuerpos que saltaban por los aires. La crítica la vapuleó y los historiadores señalaron los errores históricos, como la presencia del memorial Arizona, que se erigió en 1962, o el hecho de que los aviones Zero y P-40 no podían realizar las acrobacias que muestra el filme. La labor de Industrial Light & Magic (ILM), la empresa de efectos especiales de George Lucas, no deparó en gastos: hubo escenas con 700 extras, 6 barcos, 14 aviones, 450 bombas y 12 cámaras. 18 años más tarde, el alemán Roland Emmerich certificaría el fin del imperio japonés con otra batalla mítica, 'Midway', en una película que, contra todo pronóstico, no estaba nada mal.