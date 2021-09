'Solo para sus ojos', el inicio de los Bond de John Glen

No es normal que un director debutante dirija una película Bond, pero el todopoderoso Albert R. Broccoli (1909 – 1986), creador y productor de la serie decidió confiar 'Solo para sus ojos' a un debutante, John Glen. Pero esto tenía truco.

John Glen (Sunbury-on-Thames, Inglaterra, 15 de mayo de 1932) comenzó en la industria cinematográfica como mensajero en 1945. A finales de la década era ya un eficaz montador de sonido y efectos visuales a las órdenes del mítico Alexander Korda en los estudios Shepperton, en películas como 'El tercer hombre'. De ahí paso a montador de la serie documental de la BBC 'Chemistry for Six Forms' en 1961, y a debutar como director de un episodio en la serie de televisión 'Man in a Suitcase'.

Durante las décadas de los años 60 y 70, Glen trabajó como montador de películas y director de segunda unidad, trabajando en películas como 'Superman' (1978) y 'The Wild Geese' (1978). Como montador fue contratado para tres películas de James Bond: 'Al servicio secreto de Su Majestad' (1969), 'La espía que me amó' (1977) y 'Moonraker' (1979). Es tras esta cuando Broccoli le convierte en director oficial de la saga, dirigiendo 'Solo para sus ojos' (1981), 'Octopussy' (1983), 'Panorama para matar' (1985), '007. Alta tensión' (1987) y 'Licencia para matar' (1989). Tras Bond, Glen dirige películas como 'Cristóbal Colón, el descubrimiento' o 'En el punto de mira'. En 2001 publicó sus memorias, tituladas 'For My Eyes Only'.

Los directores de los anteriores Bond, Terence Young, Guy Hamilton, Lewis Gilbert y Peter Hunt resultaban ya demasiado caros y John Glen fue ascendido de sus funciones de montador de películas a director. 'Solo para sus ojos' fue la 12 película de la saga oficial de James Bond. Realmente 'Solo para sus ojos' iba a ser la película que seguiría a 'Octopussy' en el plan de producción de Broccoli, pero como esta tenía aún pendientes ajustes de guion y otros aspectos, de decidió que 'Solo para sus ojos', con un presupuesto menor, se rodase antes. Fue escrita por Richard Maibaum y Michael G. Wilson, basada en dos cuentos de Ian Fleming, 'For Your Eyes Only' y 'Risico', y Glen se trajo a gran parte de su equipo de dirección de la segunda unidad de 'La espía que me amó' y 'Moonraker', incluido el director de fotografía Alan Hume. De nuevo con Roger Moore, que era el agente con licencia para matar por entonces, el reparto incluyó también a la francesa Carole Bouquet como chica Bond, y el israelí cantante y protagonista de 'El violinista en el tejado', Topol. El actor Bernard Lee que había interpretado a M hasta entonces murió de cáncer poco antes de iniciarse el rodaje y Broccoli no quiso que ningún actor nuevo interpretase al personaje, y se reescribió el guion para que se justificase que M estaba de vacaciones.

Aquí Bond es enviado a recuperar un dispositivo de comunicación, conocido como A.T.A.C. (Comunicador Automático de Ataques de Orientación, el sistema utilizado por el Ministerio de Defensa para coordinar la flota de submarinos Polaris de la Royal Navy), que se hundió con un barco espía británico. Bond debe darse prisa, ya que los rusos también están interesados en este dispositivo. En sus viajes, también conoce a Melina Havelock, cuyos padres fueron brutalmente asesinados. Bond también se encuentra con Aristóteles Kristatos y Milos Colombo. Cada uno de ellos acusa al otro de tener vínculos con los rusos. Bond debe formar equipo con Melina, resolver quién es el verdadero aliado y encontrar el A.T.A.C. Antes de que sea demasiado tarde. La película se rodó entre Grecia, Italia e Inglaterra (aunque alguna escena se sitúa en España), mientras que las imágenes submarinas se rodaron en Las Bahamas. La estrella del pop escocesa Sheena Easton interpretó el tema principal, que sería nominado tanto al Oscar como al globo de Oro.

'Solo para sus ojos' se estrena en Inglaterra el 24 de junio de 1981 y en los Estados Unidos dos días después. En España lo hace el 12 de diciembre del mismo año. La película costó 28 millones de dólares y recaudó más de 50.