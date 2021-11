'No serás un extraño', la película que inauguró el género de médicos Ópera prima Stanley Kramer debutó como director con esta cinta que contaba cómo Lucas Marsh, un estudiante de medicina ambicioso y sin recursos, enamora a la enfermera jefe del quirófano sabiendo que ella le puede pagar sus estudios

Cuando Stanley Kramer debutó como director con 'No serás un extraño', ya llevaba años consagrado como productor. Además de producirse él mismo su ópera prima. `No serás un extraño' tiene la virtud de inaugurar un subgénero que ha dado mucho de sí, los melodramas de médicos, tanto en cine como, sobre todo en la televisión.

Stanley Kramer (Nueva York, 29 de septiembre de 1913 – Los Ángeles 19 de febrero de 2001) creó en el famoso barrio de Manhattan conocido como 'La cocina del infierno' y desde muy pequeño se sintió atraído por el cine, primero como espectador y, más adelante como parte de la industria. Su tío, Earl Kramer, que trabajaba en la distribución de películas de la Universal Pictures, y su madre era secretaria de la Paramount. Así pues, cuando Kramer acabó sus estudios en la Universidad de Nueva York recibió la oferta de trabajar en el departamento de elaboración de guiones de la 20th Century Fox. Por supuesto, su madre y su tío tuvieron algo que ver. En 1941, trabaja ya como ayudante de producción, pero dos años después, Kramer es movilizado por el ejército y trabaja en las unidades de cine de Nueva York. En 1948 crea una productora independiente, Screen Plays Inc. Sus socios en la compañía son el guionista Herbie Baker, el publicista George Glass y el famoso productor Carl Foreman, al que había conocido durante la guerra.

Así, poco a poco, Kramer comenzó a producir películas demás complejidad, logrando notables éxitos, como 'Hombres', 'Sólo ante el peligro' o 'El motín del Caine', con la que se despidió de su faceta de productor para comenzar la aventura de dirigir (aunque seguiría produciendo sus propias obras). Kramer había leído un best-seller de Morton Thompson titulada 'No serás un extraño' y observó que en ella había una excelente película, con un tema no muy conocido, el melodrama médico. En ella se retrataba las complejas y tirantes relaciones entre dos profesionales de la medicina, en cuanto anteponen el interés por su profesión por encima de todo lo demás.

Aunque 'No serás un extraño' tenía un presupuesto moderado, sabiendo que era sobre todo una historia de personajes, Kramer, que también producía el filme, se preocupó de contratar a los mejores actores que aceptaron no cobrar tanto como para desestabilizar el presupuesto: Olivia de Havilland, Robert Mitchum, Frank Sinatra, Gloria Grahame y Broderick Crawford. La película se rueda en tres meses de 1954 en Los Angeles. El filme contaba cómo Lucas Marsh (Mitchum), un estudiante de medicina ambicioso y sin recursos, enamora a la enfermera jefe del quirófano, Kristina Hedvigson (Olivia de Havilland), sabiendo que ella le puede pagar sus estudios. Ella le ama apasionadamente, pero Lucas solo vive para su trabajo. Terminada la carrera comienza a trabajar para un médico de un pequeño pueblecito, al que va con su esposa, donde conoce a Harriet (Gloria Grahame), una mujer rica con la que inicia una relación. Kristina descubre la verdad y le oculta incluso el próximo nacimiento de un hijo.

La película posee una gran fuerza dramática que Kramer maneja con soltura. Pese a no ser la película más famosa de ninguno de los protagonistas, 'No serás un extraño' mantiene en todo momento la firmeza narrativa del Hollywood clásico. El filme se estrena en Nueva York en junio de 1955, logrando una recaudación de más de dos millones de dólares. La película es nominada al Oscar al mejor sonido y consagra a Stanley Kramer como un director muy solvente. La película se estrena en Madrid el 21 de noviembre de 1955, y dos meses después en Barcelona. A partir de aquí Kramer emprende producciones mucho más ambiciosas, como 'Orgullo y pasión', que rueda en España, y taquillazos como 'La hora final', '¿Vencedores o vencidos?' o 'El mundo está loco, loco, loco'. A partir de la década de los 70, 'No serás un extraño' sería el modelo de series como 'Centro médico', Marcus Welby' u 'Urgencias'.