'Moonfall' y otros estrenos

Roland Emmerich, el director de 'El día de mañana' y '2012', regresa a su género favorito: la epopeya de ciencia ficción catastrofista. Esta vez la Luna se ha salido de su órbita y amenaza con colisionar con la Tierra. La solución la tendrá una ejecutiva de la NASA y exastronauta encarnada por Halle Berry. Patrick Wilson, John Bradley y Donald Sutherland completan el reparto de una cinta con la que la crítica no ha tenido piedad. «Hay quienes creen que la Luna no es un objeto natural, lo que me pareció una idea intrigante para una película», afirma Emmerich. «¿Qué pasaría si ese objeto cayera sobre la Tierra? Me fascinaba el reto de crear personajes que se embarcan en una misión a la Luna para salvar nuestro planeta, así como las familias que se quedan atrás y luchan por sobrevivir a la catástrofe». Uno de los momentos culminantes del filme es cuando miles de personas se apresuran a comprar o robar gasolina, agua, alimentos y tanques de oxígeno. Se abren grietas en la tierra, vuelan camiones de 18 ruedas y estalla una tormenta de nieve. Un día típico en el cine de Emmerich.

'El brindis'

Vídeo.

Laurent Tirard, director de 'Un hombre de altura' y 'Astérix y Obélix al servicio de su majestad', presentó en la sección oficial de Cannes esta comedia protagonizada por una víctima de la crisis de mediana edad, que en mitad de una cena familiar asiste al desmoronamiento de su relación de pareja. Su futuro cuñado le pide entonces que pronuncie un discurso y haga el brindis en su boda. Benjamin Lavernhe protagoniza la adaptación de una obra del dibujante de cómics Fabcaro, que aborda desde el humor temas como la familia, la vida en pareja y el desamor.

'Tundama y el templo del sol'

Vídeo.

A comienzos del siglo XVI, un cacique valeroso se enfrenta en América a la devastadora llegada de los españoles a sus territorios. Dos niños que buscan a su hermana raptada quedan en medio de este conflicto de culturas, que desencadena batallas en las que se descubren sentimientos y actos de valentía, traición, amor y codicia. Los hermanos Diego y Edison Yaya dirigen una cinta de dibujos en Colombia, que narra el enfrentamiento entre los ejércitos de indígenas y españoles. Parte de la historia está hablada en muyskkubun, lengua nativa que se extinguió tras la llegada de los conquistadores.