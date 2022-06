Michelle Yeoh: «Abrir tu mente te hace libre»

'Todo a la vez en todas partes' ha sorprendido en la taquilla yanqui con su tono entre la ciencia-ficción y el humor. Su protagonista es la superestrella de artes marciales Michelle Yeoh (Ipoh, Malasia, 1962), a la que hemos visto en 'Tigre y dragón' y 'El mañana nunca muere'. En este filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que firman como Daniels, encarna a una inmigrante china en Estados Unidos, dueña de una lavandería ruinosa, que queda atrapada en un bucle de universos paralelos cuando acude a pagar sus impuestos ante una inspectora de Hacienda (Jamie Lee Curtis). Una sorprendente heroína perdida en los confines del multiverso, que descubrirá sus habilidades para la lucha cuerpo a cuerpo.

-¿Puede ser este filme uno de los más sorprendentes que se han estrenado en el cine?

-Honestamente, cuando leí el guion por primera vez, pensé: voy a tener que encontrar alguna manera de decirles a estos dos chicos que esto es imposible de interpretar. En este universo, la evolución humana ha tomado un giro radicalmente diferente por razones que se explican con un cameo del director. Tomar la decisión de hacer esta película, ha sido una de las más importantes de mi carrera.

Vídeo. Tráiler de 'Todo a la vez en todas partes'.

-Hay escenas con Jamie Lee Curtis que son absolutamente sensacionales.

-Cuando haces un baile como este, necesitas un compañero intrépido porque Curtis se mantiene impertérrita durante toda la secuencia. Ambas nos mirábamos, sin pensar que teníamos dedos en forma de perritos calientes. Literalmente, improvisamos ese baile entre nosotras. Antes de empezar a rodar, me preguntaba cómo iba a reaccionar Jamie, de hecho, me daba vergüenza hacer esa escena. Me las arreglé para mantener la compostura, pensando en los más de 30 años que llevo en este negocio.

-Por absurdo que parezca, la escena entre ambas mujeres es emotiva cuando podría ser absolutamente ridícula.

-El espectador se siente atraído por lo que viven los personajes. Quieres verlas unidas y que su relación florezca, que evolucionen porque están pasando por el dolor y la ruptura.

-¿Cree en esta teoría de muchos universos paralelos?

-Es un enigma. A mí me encanta la idea de que puedan existir universos paralelos. Como actriz estoy abierta a entender otros mundos porque eso forma parte de mi trabajo, pero en la realidad no creo que aceptara esa teoría con la naturalidad con que lo hace mi personaje. La belleza de abrir tu mente te hace libre, por muy raras que puedan parecer alguna de las propuestas que aparecen en pantalla.

Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en 'Todo a la vez en todas partes'.

-¿Cómo describiría 'Todo a la vez en todas partes'?

-Es rápida, furiosa y caótica. Diría que es como el arte pop y la música pop, donde todo sucede al mismo tiempo. Pero también es, en gran medida, el mundo al que todos los millennials están acostumbrados: con internet, la sobrecarga de información, la aceleración constante. La belleza surge cuando sales del cine y piensas, miras a tu alrededor y descubres que el mundo es tan caótico como lo que propone la historia. Creo que hay un mensaje filosófico muy íntimo en la idea de dar un paso atrás y decir: ¿Cómo nos curamos a nosotros mismos? ¿Cómo hacemos que la sociedad funcione? Creo que todos estamos obligados a reflexionar porque no podemos seguir así.

-¿Es cierto que estaba deseando trabajar con los Daniels?

-Desde el momento en que leí el guion no pude quitármelos de la cabeza. De hecho, decidí participar como productora porque el suyo me parece un tipo de cine con una frescura sorprendente. Necesitaba conocer a este dúo de escritores y directores capaces de crear algo tan intrigante. La verdad, los Daniels son genios malvados.

-¿Se ha cuestionado alguna vez las decisiones que ha tomado?

-Esta película me ha obligado a pensar, a preguntarme y profundizar en cuestiones existenciales Obviamente, si hubiera tomado una decisión diferente, mi vida sería distinta, pero nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado en la vida.