'Memoria' y otros estrenos

Festivales internacionales como el de de Cannes -donde recibió el Premio del Jurado- o Sevilla han acogido en su programación la última propuesta de Apichatpong Weerasethakul, una de las voces autorales más reconocidas del momento. Esta vez el cineasta tailandés propone un viaje peculiar de la mano del talento actoral de Tilda Swinton. Sitúa la acción en Colombia, en sus grandes ciudades y parajes selváticos… «para destruir y a la vez reconstruir los límites del espacio y del tiempo; para que, al salir de la sala de cine, nos relacionemos de forma distinta con el mundo». Elkin Díaz, Jeanne Balibar, Daniel Giménez Cacho y Juan Pablo Urrego completan el casting central.

'En otro lugar'

Vídeo.

Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, protagonistas en su día de la exitosa serie 'Un paso adelante', protagonizan junto a la actriz mexicana Esmeralda Pimentel un filme rodado inicialmente bajo el título 'Dos vacas y una burra'. Jesús del Cerro, director de 'Médico de familia' y otros hits televisivos, ofrece en clave de comedia romántica una historia optimista sobre vivir en el campo como alternativa. Rodada en Santander y en los pueblos cántabros de Esles, Vega de Pas y Liérganes, presenta un marco idílico donde los personajes principales se encuentran a sí mismos, hipnotizados por el paisaje y las gentes del lugar.

'Toscana'

Vídeo.

Con un cartel ilustrado por el dibujante de cómic Paco Alcázar ('Silvio José') se presenta esta comedia de personajes escrita y dirigida por Pau Durá, quién trabajó con el mismísimo José Sacristán en 'Formentera Lady'. Eduard Soto y Malena Alterio encabezan el reparto de este retrato de una crisis personal. Con un bote lleno de esperma en el bolsillo, camino de la clínica donde le espera su mujer para hacer una fecundación in vitro, el protagonista del enredo tiene un accidente de motocicleta que le lleva, buscando ayuda, a un restaurante donde un cocinero despedido reclama el finiquito a su jefe con una escopeta.

'La piel en llamas'

Vídeo.

Vista en el Festival de Málaga, 'La piel en llamas' cuenta la historia de un fotógrafo de guerra, interpretado por Óscar Jaenada, que regresa veinte años después al país donde tomó una instantánea que le dio fama internacional. La imagen recogía a una niña volando por los aires como consecuencia de la explosión de una bomba. David Martín Porras ('The Chain') dirige este drama con mensaje. «La enorme precisión con que la imagen fotográfica reproduce la visión humana la eleva a la categoría de verdad absoluta», señala el realizador. «Si hay documentación gráfica de algo, es que existió. Si no la hay, siempre quedará la duda. Asumimos que la fotografía no miente. Se considera un prueba irrefutable. Sin embargo, no deja de ser una captura de la realidad con un encuadre determinado desde un punto de vista concreto y unas cualidades de luminosidad y distancia focal que la pueden hacer tan subjetiva como un texto escrito». Ella Kweku, Fernando Tejero y Lidia Nené completan el reparto principal.

'Costa Brava, Líbano'

Vídeo.

Ópera prima de la directora Mounia Akl, estrenada en la pasada edición el Festival de Venecia. Galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Sevilla, el filme está protagonizado por Nadine Labaki, Yumna Marwan, Saleh Bakri y Nadia Chancel. Propone al espectador una reflexión sobre la familia, así como una mirada contemporánea a temas relacionados con el medio ambiente y la fricción entre la naturaleza y la ciudad. «Intento que la estructura de la familia protagonista refleje en cierta medida la de nuestra sociedad», señala la cineasta. «El ideal de la familia protagonista de mantener su pureza mediante el menosprecio de la sociedad es una fantasía escapista. Pero de la fractura y la discordia surge una oportunidad para la familia, y para el Líbano: una reconstrucción lúcida, basada en la verdad y la compasión».

'Alma anciana'

Vídeo.

Debut de Álvaro Gurrea como autor completo con una misma historia narrada varias veces con diferentes perspectivas. Un grupo de mineros cargan a diario grandes rocas de azufre por la ladera del cráter del Kawa Ijen. Algunos sucesos en los que se ve implicado el protagonista van transformándose según cambian las creencias, del animismo al islam y al capitalismo. «Una película de etnoficción que explora la alteridad y cuestiona el mito del progreso en la realidad neocolonial de las islas de los Mares del Sur».

'Red Cunt'

Vídeo.

La menstruación es un tema de plena actualidad. El documental 'Red Cunt' se hace preguntas y reflexiona sobre el tema mediante la imagen real y la animación. Estamos ante la primera parte de una trilogía que la realizadora alemana Toti Baches dedica a los tabúes femeninos. ¿Por qué está tan discriminada la regla? ¿Quién saca provecho de esta discriminación?

'La desvida'

Vídeo.

Un matrimonio, autores de cuentos infantiles, reside en un pueblo de la España vacía. Sus vidas se truncan cuando muere su único hijo, a punto de cumplir los diez años. El hallazgo de un mensaje del infante fallecido adentra a los protagonistas en un juego de pistas que trastoca sus convicciones. Escribe y dirige el debutante Agustín Rubio.

'La Mif (La familia)'

Vídeo.

Drama suizo sobre la adolescencia, escrito y dirigido por Frédéric Baillif ('Tapis Rouge'). Un grupo de chicas adolescentes ingresa en una casa de acogida donde todas interactúan con trabajadores sociales. La situación alimenta tensiones y roces, dando pie también a que se aireen intimidades. Un incidente inesperado desencadena una avalancha de reacciones.