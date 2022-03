'Malnazidos': rojos, fachas y zombis en la Guerra Civil

«Las películas de zombies no hablan de los muertos, sino de los vivos», recuerdan Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, que en 'Malnazidos' se han atrevido a mezclar dos conceptos en principio tan opuestos como los muertos vivientes y la Guerra Civil española. La llamativa premisa puede jugar en su contra y hacer que algún espectador no avisado espere algo así como 'Bienvenidos a Zombieland' ambientada en 1936. Nada más lejos. 'Malnazidos' no es una comedia gamberra, sino una cinta de aventuras y acción con elementos de terror, cine bélico y hasta western. «Como si Indiana Jones se hubiera metido en una de John Carpenter», resumen los directores.

Una novela de Manuel Martín, 'Noche de difuntos del 38', sirve de base al guion. Un teniente de requetés del bando nacional cae prisionero de un pelotón republicano mientras atraviesa un valle en una misión suicida. El miedo a morir ejecutado a manos del enemigo pronto se verá sobrepasado cuando los muertos en el combate se alcen para perseguirlos a todos ellos. La culpa es de una nueva arma experimentada por los nazis, que cuentan con el plácet de los franquistas. Ambas facciones, rojos y nacionales, deberán decidir si su odio mutuo supera al temor a que los condenados los arrastren al infierno.

Aura Garrido, guerrillera republicana, y Miki Esparbé, teniente del bando nacional, en 'Malnazidos'.

Tuvo que ser un director extranjero, Guillermo del Toro, quien demostrara en 2006 que nuestra Guerra Civil podía contemplarse desde otra óptica, en su caso el género fantástico. «Del Toro es un autor genial, con un sello muy personal», alaban los responsables de 'Malnazidos'. «'El laberinto del Fauno' estiliza la Guerra Civil, que es algo que también hemos hecho nosotros pero de otra manera, más sucia, con referencias a Peckinpah o Álex de la Iglesia, que es un director que nos encanta». Del filme del mexicano tomaron elementos como el vestuario, nada naturalista. «Nos queríamos alejar mucho de la visión costumbrista, con referencias no realistas al cine pulp y el cómic. No queríamos que estéticamente pareciera 'La vaquilla'».

Sin embargo, resulta inevitable pensar en la comedia de Berlanga cuando republicanos y nacionales se ven obligados a una convivencia forzosa mientras tratan de esquivar las dentelladas de zombis que, como mandan los cánones, están hambrientos e infectan a todo aquel que se cruza en su camino. El humor de 'Malnazidos' proviene de los diálogos puestos en boca de personajes que no dejan de ser estereotipos, aunque todos tengan su corazoncito y momento de lucimiento mientras van cayendo uno a uno. El héroe protagonista en una cinta coral está encarnado por Miki Esparbé con aires a lo Errol Flynn. Es un tarambana que ha escapado varias veces del paredón y que, sorpresa, pertenece al bando nacional.

Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, directores de 'Malnazidos'.

«Fue una de las cosas que nos gustó del libro», apunta Ruiz Caldera, director de comedias taquilleras como '3 bodas de más', 'Anacleto, agente secreto' y 'Superlópez'. «En los pases con público de todas las ideologías se lo pasa bien todo el mundo. ¿Que quieres llamarlo conciliador? No lo sé, también repartimos estopa a ambos lados». Para Alberto del Toro, uno de los montadores más reputados del cine español, aquí en su salto a la dirección, las películas sobre la Guerra Civil realizadas a partir de la Transición han hablado más de un bando que de otro. «Es normal que te posiciones al hacer una película de la Guerra Civil, pero es que esta no lo es, solo usamos ese marco con una visión muy poco realista», matiza. «El rigor histórico no era nuestra premisa; si un joven quiere librarse de estudiar la Guerra Civil, 'Malnazidos' no es su película».

'Malnazidos' posee un ritmo arrollador, no en vano sus dos directores vienen del montaje. No cesan de ocurrir cosas. «Las películas que nos gustan tienen este ritmo trepidante, van por delante del espectador, que suele ser muy inteligente. Queremos sorprenderle, asustarle, hacerle reír y que no se espere lo que viene». Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes y María Botto, entre otros, componen el casting perfecto de esta producción de Telecinco Cinema que combina nazis salidos de Indiana Jones con chistes más cercanos, como ese comisario político al que da vida Dafnis Balduz, sospechosamente parecido a Juan Carlos Monedero. Los casi dos años que la película ha permanecido en el cajón (se presentó en el Festival de Sitges de 2020), a la espera de que la pandemia dé un respiro a las salas, se les ha pasado volando a los directores. «Hemos estado trabajando en otras cosas y hemos tenido que criar a dos hijos cada uno, así que el tiempo ha pasado bastante deprisa».