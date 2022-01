Sharon Stone, el cruce de piernas más famoso

En 1992 fue considerada por la revista 'People' como una de las mujeres más bellas del mundo, y en 1995 Empire la consideró como una de las 100 más sexys de la historia del cine. Ella es Sharon Stone, cuya interpretación en 'Instinto básico' la puso en órbita mundial.

Sharon Vonne Stone, conocida popularmente como Sharon Stone, nació en Meadville (Pensilvania, EE.UU.) el 10 de marzo de 1958. Mientras cursaba estudios en la Universidad de Pensilvania, Sharon ganó el título de Miss del Condado de Crawford y fue una de las candidatas del concurso de belleza Miss Pensilvania. En 1977 se traslada a New Jersey para probar fortuna como modelo.

Dos años después viaja por Europa, decidiendo entonces abandonar su exitosa trayectoria como modelo e iniciar una nueva como actriz. Aparece en un pequeño papel sin diálogos en la película 'Stardust Memories' de Woody Allen en 1980​ y un año después tiene una actuación más relevante en la película de terror de Wes Craven 'Bendición mortal' (1981). Ese mismo año participó brevemente en el filme del francés Claude Lelouch, 'Los unos y los otros', en la que solo aparece dos minutos en escena y no es incluida en los créditos finales. En 1982 trabaja en la primera temporada de la serie de televisión 'Silver Spoons', y en 1983 forma parte del reparto de la miniserie 'Bay City Blues', y en un episodio de la popular serie 'Remington Steele'.

En la gran pantalla trabaja en 'Diferencias irreconciliables' (1984), y ya como protagonista en las versiones de 'Las minas del Rey Salomón' (1985) y 'Allan Quatermain y la ciudad perdida del oro' (1986), producidas por la Cannon. En 1987 trabaja en la cuarta entrega de la saga 'Loca Academia de Policía' y en 1988 en 'Bajo el peso de la ley', junto a Steve Segal (1988).

En 1989 debuta en el cine español cuando el director Javier Elorrieta contó con ella para su película 'Sangre y arena', basada en la novela homónima del escritor Vicente Blasco Ibáñez, junto a los actores españoles José Luis Gómez y Ana Torrent. Según declaraciones posteriores del cineasta, durante el rodaje la actriz mantuvo una tórrida relación con él, cosa que Stone siempre ha negado.

Su consagración internacional llega en 1990 cuando Paul Verhoeven la reclama para protagonizar 'Desafío total' junto a Arnold Schwarzenegger. Tras cinco películas menores, Verhoeven vuelve a llamarla en 1992 para que protagonice junto a Michael Douglas 'Instinto básico'. Su personaje, lleno de sexualidad y matices, la convierte en una de las mujeres más deseadas de Hollywood y la catapultó a la fama a nivel internacional. Antes que Stone hubo otras actrices que rechazaron el papel por la gran cantidad de desnudos que contenía. La película inaugura el Festival de Cannes y Stone logra una nominación como mejor actriz en los Globo de Oro, a la vez que la famosa escena del cruce de piernas durante el interrogatorio en la comisaría para a formar parte de la historia del cine, y desde entonces, Sharon Stone pasa a ser considerada un mito erótico.

Tras 'Instinto básico', Sharon Stone protagoniza otras películas comerciales con tintes sexuales como 'Acosada' o 'El especialista'. En el apogeo de su tirón comercial, protagoniza 'Intersection' con Richard Gere, el western 'Rápida y mortal' con Sam Raimi como director y Gene Hackman y Leonardo DiCaprio como protagonistas y 'Las diabólicas', adaptación del clásico francés del mismo título, donde comparte protagonismo con Isabelle Adjani.

En 1996 recibe una nominación al premio Óscar como mejor actriz por 'Casino', a las órdenes de Martin Scorsese, por la que es galardonada con el Globo de Oro como mejor actriz. Y en 1998, Stone protagoniza con Dustin Hoffman y Samuel L. Jackson, 'Esfera', dirigida y producida por Barry Levinson. Un año después protagoniza 'Gloria' remake de la película del mismo nombre dirigida por John Cassavetes.

Tras ser hospitalizada en septiembre de 2001 por un derrame cerebral, Sharon se toma un descanso y reaparece en las pantallas en el 2003 en tres episodios de la octava temporada de la serie 'The Practice', por la que recibe un premio Emmy a la mejor actriz en serie dramática. En 2004 se zambulle en el cine de superhéroes con 'Catwoman', protagonizada por Halle Berry, encarnando a la principal antagonista, una empresaria de cosméticos obsesionada con su edad. Y en 2005 aparece en 'Flores rotas', de Jim Jarmusch.

Tras varios años de litigio, en 2006 llega la segunda parte de 'Instinto básico'. Una razón para la larga demora en el estreno fue la disputa de Stone con los realizadores sobre las escenas de sexo en la película; la actriz consideraba que no había suficientes. Una escena de sexo en grupo es filmada posteriormente con el fin de lograr una certificación R para el lanzamiento de la cinta en Norteamérica. Pero la película, al contrario de su predecesora, supuso un descomunal fracaso de taquilla. Tras ella, la actriz participa en películas menores en Europa y América en la que no levanta cabeza. Regresa a la televisión en 2018 en la serie de Steven Soderbergh 'Mosaic', con una actuación alabada por la crítica.

Este 2021 ha publicado el libro 'In the Beauty of Living Twice', en el que relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras el grave problema de salud que padeció en 2001. La actriz es ahora muy activa en la lucha contra el sida, en favor de la paz en Oriente Medio y participa en diferentes fundaciones caritativas.