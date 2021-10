Lee Remick, los ojos azules más desgarrados de Hollywood

Fue una de las actrices más versátiles de Hollywood, triunfando con sólidos personajes desgarrados y dramáticos. Lee Remick, deslumbrante intérprete de ojos azules, desapareció prematuramente a los 55 años.

Nació en Quincy (Massachusetts) el 14 de diciembre de 1935. En el colegio tomó clases de actuación y después estudió interpretación en el Barnard College y en el famoso Actor's Studio. Terminados sus estudios comenzó a trabajar en el teatro y también en televisión.

En 1957 consiguió su primer papel en el cine, en la película 'Un rostro en la multitud', de Elia Kazan, su profesor en el Actor's Studio. Después participó en otro éxito, 'El largo y cálido verano'. En 1959 se convirtió en estrella a raíz de su papel de protagonista junto a James Stewart en 'Anatomía de un asesinato', de Otto Preminger. Un año después compartió pantalla con Montgomery Clift en 'Río Salvaje'.

En 1962 obtuvo una nominación al Oscar como mejor actriz principal por su papel de esposa que es empujada por su marido hacia el alcoholismo en 'Días de vino y rosas' de Blake Edwards, junto a Jack Lemmon, uno de sus personajes más emotivos, lleno de gestos, miradas y rico en implicaciones. Bette Davis, también nominada ese año por '¿Qué fue de Baby Jane?', dijo: «La actuación de la señorita Remick me asombró, y pensé, si pierdo el Oscar, será para ella». Ambas lo perdieron ante Anne Bancroft', y Remick volvió a trabajar a las órdenes de Edwards en 'Chantaje contra una mujer', junto a Glenn Ford.

Cuando Marilyn Monroe fue despedida durante el rodaje de la comedia 'Something's Got to Give', la Fox anunció que Remick sería su reemplazo. Sin embargo, Dean Martin, que era el protagonista masculino, se negó a continuar, diciendo que, aunque admiraba a Remick, había firmado el contrato estrictamente para poder trabajar con Marilyn Monroe.

En 1963 protagoniza 'El precio de una muerte', junto a Laurence Harvey. Este filme se transformaría en una leyenda de Hollywood, debido a que se había convertido a un fracaso comercial porque se había estrenado en los días del asesinato de John F. Kennedy, por lo que pasó desapercibido, siendo redescubierto años después. Tras unos meses haciendo musicales en Broadway, Remick regresó al cine con 'La última tentativa' (1965), con Steve McQueen, dirigida por Robert Mulligan, y con el western cómico ' La batalla de las colinas de whisky' junto a Burt Lancaster, en que interpreta a una alocada líder del ejército de salvación.

En 1966 interpreta en Broadway 'Sola en la oscuridad' a las órdenes de Arthur Penn, por la que es nominada al premio Tony a mejor actriz dramática. Pero para la adaptación cinematográfica de la obra sería sustituida por Audrey Hepburn. Poco a poco Lee Remick va espaciando sus trabajos en Hollywood, apostando más por el teatro y la televisión. De estos últimos años 60 cabe destacar 'El detective' (1968), donde interpreta a la esposa del detective interpretado por Frank Sinatra, quien debe investigar el asesinato de un homosexual.

En 1970 es llamada por Paul Newman para que protagonice junto a él 'Casta invencible', que también dirige y tras este trabajo Remick se va a vivir a Inglaterra, donde participó en varias películas, destacando en 1976 como la madre del pequeño Demian en 'La profecía', y en 1979 'Los europeos', de James Ivory.

De regreso en los Estados Unidos, formó en 1988 una propia compañía productora con dos socios, uno de los cuales fue el conocido actor James Garner. En sus últimos años se dedicó sobre todo a la televisión, para la que hizo tvmovies y miniseries. Más de la mitad de los filmes en los que intervino a lo largo de su carrera fueron para la televisión, medio en el que fue una actriz especialmente popular y apreciada. Ganó dos Globos de Oro por la película para televisión de 1973 'The Blue Knight', y por interpretar el papel principal en la miniserie de 1974 'Jennie: Lady Randolph Churchill'. Por este último papel, también ganó el premio BAFTA TV a la mejor actriz, y en 1978 trabaja junto a Charles Bronson en 'Teléfono', y en 1980 en 'Tributo', de Bob Clark, junto a Jack Lemmon. Su último trabajo fue en 1989 en la película para televisión 'La vuelta al mundo en 80 días' que protagonizó Pierce Brosnan, en donde daba vida a Sarah Bernhardt.

Lee Remick estuvo casada en dos ocasiones. La primera con el productor Bill Colleran durante once años, tras los cuales se divorció. La segunda con el también productor Kip Gowans durante 21 años. De su primer matrimonio Remick tuvo dos hijos. La actriz falleció en Los Ángeles a los 55 años de edad, el 2 de julio de 1991 como consecuencia de un cáncer. Su funeral fue una muestra de la importancia de su carrera. Sus mejores amigos, Elizabeth Taylor, Jack Lemmon y Gregory Peck, estuvieron presentes y durante la incineración de sus restos, sus hijos, Kate y Matt Colleran, cantaron 'Anyone Can Whistle', tema de uno de sus musicales de Broadway.