Julie Andrews, mucho más que la niñera de 'Sonrisas y lágrimas' Iconos femeninos Ganó el Oscar a la mejor interpretación femenina por 'Mary Poppins', arrebatándoselo a Audrey Hepburn que la sustituyó en la versión cinematográfica de 'My Fair Lady'

Para muchos espectadores, el nombre de Julie Andrews está asociado al de una exnovicia reconvertida en niñera austriaca antes de la Segunda Guerra Mundial que entra a cuidar de la numerosa prole del capitán Von Trapp en Salzburgo, o a otra simpática niñera vestida de negro, con un coqueto sombrerito y un parlanchín paraguas, capaz de hacer vivir, gracias a la magia y la imaginación, las más deliciosas aventuras a un par de niños en la Inglaterra victoriana. Julie Andrews es tanto la novicia enamorada de 'Sonrisas y lágrimas' como 'Mary Poppins'. Pero no se debe olvidar que esta inteligente actriz y excelente cantante tiene en su haber una filmografía que va mucho más allá de los números musicales que interpretaba en dichas películas.

Nacida en el condado de Surrey (Inglaterra), el 1 de octubre de 1935 – acaba de cumplir 86 años-, Julie Andrews (de verdadero nombre Julia Elizabeth Wells) fue descubierta cuando apenas era una niña gracias a su voz llena de encanto. Estudió canto y tenía 12 años cuando debutó en en el London Hippodrome de Londres, en 1947, con la obra 'Starlight Roof', y posteriormente con una versión de 'Cinderella'. Su debut en Estados Unidos se produjo en 1954, en la producción de Broadway 'The Boy friend' donde la pequeña Julie conquistó al exigente público neoyorquino.

En 1956, los compositores Frederick Loewe y Alan Jay Lerner contratan a Andrews para que protagonizara, junto a Rex Harrison, la obra de teatro 'My fair lady', basada en la obra 'Pygmalion' de George Bernard Shaw. Esta obra es un éxito tanto de taquilla como de público, que años después sería llevada al cine protagonizada por Audrey Hepburn. En 1961, los mismos productores vuelven a contratar a Julie Andrews para que protagonizara su nueva obra teatral. Esta vez se trata de una adaptación de la leyenda del Rey Arturo, a la que llaman 'Camelot'. La representación vuelve a ser un éxito y empieza a dar fama a la actriz dentro del mundo artístico.

El cine, sin embargo, tarda en fijarse en ella. Cuando se preparaba la versión cinematográfica de 'My Fair Lady', que tras el éxito de Broadway albergar las esperanzas de protagonizarla, Hollywood no confia en ella y prefiere a Audrey Hepburn. Pero Julie Andrews tiene, sin embargo, su pequeña revancha cuando en ese mismo año (1964). Disney le propone el papel de 'Mary Poppins', con el que ganaría el Oscar de interpretación, arrebatándoselo a Audrey Hepburn por 'My Fair Lady', además del Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical, y junto a los otros protagonistas de la película, el Grammy al mejor álbum para niños en 1965. A partir de ese momento, su carrera discurre entre los escenarios y el cine, obteniendo en ambos medios un éxito extraordinario.

Al año siguiente, Julie vuelve a ser candidata al Óscar a la mejor actriz, esta vez por su interpretación de una novicia convertida en institutriz en la película 'Sonrisas y lágrimas'. Esta película fue la que la elevó al estrellato dentro de Hollywood. Muestra de ello es que en los dos años siguientes protagonizó 'Hawai', junto a Max von Sydow o la película de Alfred Hitchcock 'Cortina rasgada', junto a Paul Newman. No era la actriz ideal para Hitchcock, que no la volvería a reclamar; y a continuación 'Millie, una chica moderna', junto a Mary Tyler Moore y Carol Channing.

Una enfermedad en la laringe

Tras un matrimonio anterior, en 1969 se casa con el director Blake Edwards, con el que tiene dos hijos, permaneciendo a su lado hasta la muerte de este. Edwards la convierte en protagonista de sus siguientes películas ('Darling Lili', de 1970, 'La semilla de Tamarindo' de 1974, '10, la mujer perfecta', de 1979, 'S.O.B. Sois honrados bandidos', de 1981, '¿Víctor o Victoria?', de 1982, por la que obtuvo el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical y una nueva nominación al Oscar, 'Mis problemas con las mujeres' (1983), o '¡Así es la vida!', de 1986). A la vez tiene su propio show en televisión y es la protagonista de otras películas como 'El truhán y su prenda' (Walter Bernstein, 1980), Ansias de vivir' (Andrey Konchalovskiy, 1986), 'Cin cin', junto a Marcello Mastroianni (Gene Saks, 1991) o 'Gente con clase' (Eric Styles, 2000).

En 1998 es operada de una enfermedad en la laringe que le deja muy afectadas sus cuerdas vocales, lo que le impide volver a cantar. En 2000 recibe el título de dama comendadora de la Excelentísima Orden del Imperio Británico de manos de la reina Isabel II de Inglaterra. Con el cambio de siglo, la actriz protagoniza junto a Anne Hathaway la película 'Princesa por sorpresa' (2001) y su secuela, que se convierten en grandes éxitos de taquilla y vuelven a lanzar la carrera de Andrews. En 2001 se le concede el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, que tiene lugar una semana después del 11-S, por lo que no acude a recogerlo. En 2018 se niega a aparecer en 'El regreso de Mary Poppins'. Y en 2019 recibe en el Festival de Venecia un León de Oro por toda su trayectoria. En los últimos años ha puesto voz a diferentes personajes del cine animación. Elegante, dúctil, irrepetible, con un sutil sentido del humor, a sus 86 años Julie Andrews permanece como una estrella y una gran dama del teatro y de la pantalla.