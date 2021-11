Julie Adams, más allá de 'La mujer y el monstruo'

Julie Adams (nacida como Betty May Adams) fue una actriz de cine y televisión que nació en Waterloo (Iowa), el 17 de octubre de 1926 y durante los años siguientes se mudó de forma constante junto a su familia. En aquella época, su mayor estancia en una ciudad fue de ocho años en Blytheville (Arkansas). Antes de iniciar su carrera como actriz, Adams trabajó como secretaria. En 1946, a los 19 años de edad, fue coronada como Miss Little Rock y se trasladó a Hollywood (California) para convertirse en actriz.

La actriz utilizó su nombre de nacimiento hasta 1949, cuando comenzó a trabajar en Universal Pictures, el mismo estudio donde conoció a celebridades como James Best, Piper Laurie, Rock Hudson y Tony Curtis.​ Primero adoptó el nombre de Julia, que fue escogido por el estudio de cine, pero como Adams no se sentía cómoda con ese nuevo nombre finalmente Universal le permitió cambiarlo a Julie.

Julie Adams en 'La mujer y el monstruo'.

Su debut en el cine fue con un pequeño papel en 'Red, Hot and Blue!' (1949), una comedia musical dirigida por John Farrow. El mismo año logró su personaje protagonista en el western 'The Dalton Gang', dirigido por Ford Beebe. Durante los años siguientes habituales sus apariciones en western de serie B. Uno de sus papeles más recordados en el cine fue el de Kay Lawrence en la cinta de terror y ciencia ficción 'La mujer y el monstruo' (1954), dirigida por Jack Arnold, que la consagró en todo el mundo. Considerada como una película de culto, por 'La mujer y el monstruo' se convirtió en una figura icónica del cine de fantaterror, uniéndose a otras actrices como Fay Wray en 'King Kong' (1933) o Evelyn Ankers en 'El hombre lobo' (1941). La imagen del monstruo marino y la bella doncella es una de las más recordadas del género y sirvió de influencia en títulos como 'Tiburón' (1975), de Steven Spielberg, o la más reciente 'La forma del agua' (2017), de Guillermo del Toro.

A lo largo de la década de los 50 Julie Adams protagonizó varias películas junto a conocidos actores como James Stewart en 'Horizontes lejanos' (1952), Rock Hudson en 'Historia de un condenado' (1953), dirigida por Raoul Walsh, Tyrone Power en 'El jugador del Mississippi' (1953), Glenn Ford en 'El desertor de El Alamo' (1953), Charlton Heston en 'The Private War of Major Benson' (1955), Dan Duryea en 'Slaughter on Tenth Avenue' (1957), Joel McCrea en 'The Gunfight at Dodge City' (1959) o 'Hazme cosquillas' (1965), que protagonizó junto Elvis Presley.

Julie Adams y James Stewart en 'Horizontes lejanos'.

En los 60 y 70 se vuelca más hacia la televisión: En 1962 interpretó a la enfermera Mary Simpson en la serie 'The Andy Griffith Show. También apareció en cuatro episodios de 'Perry Mason'. Adams actuó en la serie 'El hombre del rifle' como un personaje que se convierte en la pasión romántica del protagonista Lucas McCain (Chuck Connors). La actriz apareció en cinco episodios de '77 Sunset Strip' y en tres episodios de 'Alfred Hitchcock Presenta' y dos de 'Maverick'. Otras de sus apariciones como estrella invitada incluyen las series 'McMillan y esposa', 'La mujer policía', 'Las calles de San Francisco', 'The Incredible Hulk', 'Cannon', 'Quincy, M.E.', y 'Cagney & Lacey'. Adams coprotagonizó junto a James Stewart la serie 'The Jimmy Stewart Show' en la cadena NBC, entre 1971 y 1972. También encarnó el papel recurrente de la agente de bienes raíces Eve Simpson en diez episodios de la serie de CBS 'Murder, She Wrote'. En 2011 publicó su autobiografía 'The Lucky Southern Star: Reflections From the Black Lagoon', que escribió junto a su hijo Mitchell Danton.

Adams estuvo casada dos veces, con el guionista Leonard B. Stern entre 1951 y 1953 y con el actor y director Ray Danton en 1954, del que se divorció en 1981. Adams y Danton trabajaron juntos por primera vez en la película 'The Looters' (1955), y posteriormente en 'Tarawa Beachhead' (1958) y en un episodio de 1972 de la serie de televisión 'Night Gallery'. Danton además dirigió la película 'Psychic Killer' (1975), donde actuó Adams. De este segundo matrimonio nacieron sus dos hijos, Steven Danton (1956), ayudante de dirección, y Mitchell Danton (1962), montador. Tras su divorcio, la actriz entabló una relación sentimental con el guionista Ronald M. Cohen, que se extendió hasta el fallecimiento de este en 1998.

Su último trabajo cinematográfico fue poniendo la voz en off en la versión original del filme 'Un dios salvaje' (2011) de Roman Polanski. La actriz falleció en Los Ángeles, el 3 de febrero de 2019, a los 92 años de edad.