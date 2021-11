Jamie Lee Curtis, mucho más que la 'reina del grito'

La actriz y escritora Jamie Lee Curtis, encasillada a su pesar como la mejor 'reina del grito' en el cine, por la cantidad de películas de terror que ha hecho y por su manera de chillar en la saga 'Halloween', es una actriz todoterreno, con un don especial para la comedia ('Entre pillos anda el juego', 'Un pez llamado Wanda'), que ha desarrollado paralelamente a su trabajo ante las cámaras una trayectoria como escritora de libros infantiles.

Hija de los actores Tony Curtis y Janet Leigh (con la que creció tras el divorcio de sus padres), nació en Santa Mónica (California) el 22 de noviembre de 1958. Estudió en la Universidad del Pacífico en Stockton.​ Se casó con Christopher Guest en diciembre de 1984 y se convirtió en baronesa de Haden-Guest, en el condado de Essex, cuando el padre de su marido falleció en 1996. La pareja es hoy una de las más veteranas de Hollywood.

Debutó en el cine con veinte años y de la mano de John Carpenter, con la cinta de terror 'La noche de Halloween' (1978). A partir de ese momento la actriz consiguió el título de 'la reina del grito', que se consagraría con su intervención en las diversas continuaciones de la serie Halloween, como 'Halloween II' (1981), 'Halloween H20: 20 años después' (1998), 'Halloween: Resurrección' (2002) y las siguientes secuelas. Dentro de las producciones de terror también intervino en 'La niebla' (1980), también dirigida por Carpenter, 'El tren del terror' (1980), de Roger Spottiswoode, y 'Prom Night' (1980), de Paul Lynch.

Después de todas estas incursiones en el terror, la actriz cambió a la comedia con 'Entre pillos anda el juego' (1983), dirigida por John Landis y protagonizada por Dan Aykroyd y Eddie Murphy. Su interpretación de Ophelia le valió el Bafta a la mejor actriz de reparto. Cinto años después repite con otra comedia inolvidable, 'Un pez llamado Wanda' (1988), en la que formó parte de un reparto que incluía a John Cleese y Kevin Kline, que le supuso ser candidata al Globo de Oro a la mejor actriz en comedia o musical y al BAFTA a la mejor actriz. En los años siguientes protagonizó 'Mi chica' (1991), en la que volvió a coincidir con Dan Aykroyd y trabajó con actores como Macaulay Culkin y Anna Chlumsky, con los que volvió a repetir en la secuela, 'Mi chica 2' (1994).

Coincide con Arnold Schwarzenegger y el director James Cameron en la comedia de acción 'Mentiras arriesgadas' (1994), en la que interpretaba a una mujer que estaba casada con un espía del gobierno de Estados Unidos y que se veía envuelta en una peligrosa trama. Su interpretación le vale el Globo de Oro a la mejor actriz en comedia o musical y una candidatura al Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto. Años más tarde será candidata al Emmy a la mejor actriz en miniserie o telefilme por el telefilme 'Nicholas' Gift' (1998). En 1996 aparece en 'Criaturas feroces' y en 1999 estrena la película de ciencia ficción 'Virus' que la empareja junto a William Baldwin y Donald Sutherland.

Jamie Lee Curtis junto a John Cleese en 'Un pez llamado Wanda', en 'La noche de Halloween' y con Arnold Schwarzenegger en 'Mentiras arriesgadas'.

En 2001 interpreta a la mujer de Geoffrey Rush en 'El sastre de Panamá', en 2003 protagoniza 'Ponte en mi lugar', con Lindsay Lohan, remake de la película de título homónimo de 1976 y que le supuso una nueva candidatura a los Globo de Oro como mejor actriz en comedia o musical. La actriz ha intervenido también en películas como 'Un chihuahua en Beverly Hills (2008), junto a Piper Perabo, y la comedia 'Otra vez tú' (2010), en la que compartía cartel con Sigourney Weaver. También es habitual de muchas series de televisión, algunas de las cuales ha sido también coproductora.

Sin hacerle ascos al cine terror, en el año 2015, Curtis se unió al elenco de 'Scream Queens', una serie antológica de horror y comedia protagonizada por la actriz y por Emma Roberts. Con su participación, Jamie Lee Curtis volvió a sus inicios en el cine en una serie que hace honor a su nombre, pues es considerada la 'scream queen original'. No duraría mucho tiempo, pues en el 2017 la serie sería cancelada por muy baja audiencia, y en 2019 da vida a uno de los personajes de 'Puñales por la espalda'. Pendiente de estreno tiene nuevas entregas de 'Halloween', 'Halloween Kills', para este 2021, y 'Halloween Ends', actualmente en preproducción, así como 'Spychosis'.

Jamie Lee Curtis es también escritora, especializada en libros infantiles como 'When I was Little: A Four-Year Old's Memoir Of Her Youth', publicado en septiembre de 1993; 'Tell Me Again About The Night I was Born' (1996), 'Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day' (1998), que estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times; 'Where Do Balloons Go?: An Uplifting Mystery' (2000); 'I'm Gonna Like Me: Letting Off a Little Self-Esteem' (2002); 'It's Hard to Be Five: Learning How to Work My Control Panel' (2004); o 'Is There Really A Human Race?', publicado en septiembre de 2006.