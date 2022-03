Helena Bonham Carter, una actriz de alto abolengo

Cuando nació, la futura actriz Helena Bonhan Carter (Londres, 26 de mayo de 1966), se encontró con un deslumbrante árbol genealógico. Procedía de una familia de alto abolengo social en Gran Bretaña, siendo su padre Richard, banquero y su madre Elena, de origen español, psicoterapeuta. Ambos progenitores sufrieron diversas enfermedades cuando Helena era aún una adolescente, su padre quedó paralítico y su madre sufrió un colapso nervioso. Es además bisnieta paterna del que fue primer ministro británico H. H. Asquith y nieta materna del diplomático español Eduardo Propper de Callejón, además de ser la sobrina nieta del director Anthony Asquith. Y contó con una tía abuela, Liliane, filantrópica francesa casada con el barón de Rothschild. Estaba predestinada a bordar sus interpretaciones de personajes de época.

Evidentemente, no pasó hambre y se pudo dedicar a su vocación sin problemas. Helena hizo su debut como actriz en una adaptación para televisión de 'Un patrón de rosas' antes de obtener su primer papel como protagonista en 'Lady Jane', y logró el estrellato a los 20 años, en 1986, gracias a su protagonismo en 'Una habitación con vistas', película dirigida por James Ivory, quien adaptaba un relato del escritor E. M. Forster. Posteriormente volvería a participar en diversas adaptaciones fílmicas de la obra de este autor, como 'Donde los ángeles no se aventuran' (1991), de Charles Sturridge o 'Regreso a Howards End' (1992), un título dirigido de nuevo por Ivory. Por su interpretación en 'Las alas de la paloma' (1997), película de Iain Softley que adaptaba una novela de Henry James, recibió una nominación al Globo de Oro, siendo también candidata al Óscar a la mejor actriz.

Volvió a estar nominada al Óscar, esta vez en la categoría de actriz de reparto por su papel de Elizabeth Bowes-Lyon, en la película de Tom Hooper, 'El discurso del rey' (2010), que se centraba en la historia del rey Jorge VI del Reino Unido y su tartamudez. Su popularidad se incrementó cuando fue designada para interpretar a la villana Bellatrix Lestrange en las películas de la saga 'Harry Potter' en su quinta (2007), sexta (2009) y séptima (2010-2011) entregas cinematográficas.

Fue pareja del actor y director Kenneth Branagh entre 1994 y 1999. Rodando 'Regreso a Howards End' (1992), Helena vivió una situación curiosa. Trabajó junto a Emma Thompson en el momento en que ambas actrices estaban enamoradas de Kenneth Branagh. Emma se llevó el Oscar, pero Helena se ganó el afecto de Branagh, con el que mantuvo un idilio que duró cinco años. En ese periodo pudimos verla en 'Frankenstein' (1994), 'Poderosa Afrodita' (1995) y 'El club de la lucha' (1999).

Después Bonham Carter se convirtió en pareja de Tim Burton, al que conoció durante el rodaje de 'El planeta de los simios' (2001) y con el que tiene dos hijos: Billy Ray y Nell. Desde aquel momento se convirtió en su musa y siendo habitual en las películas de Burton: 'Big Fish', la animación 'La novia cadáver', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet', 'Alicia en el país de las maravillas' o 'Sombras Tenebrosas', películas que se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros. De Burton se separó en 2007, y su última pareja conocida es el escritor Rye Dag Holmboe.

En 2012, interpretó a Miss Havisham en 'Grandes esperanzas' y a Madame Thenardier en 'Los Miserables' y fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico. En 2013 trabajó en 'El Llanero Solitario' y en 'El extraordinario viaje de T.S. Spivet'. Además, fue Elizabeth Taylor en una miniserie de la BBC sobre las tormentosas relaciones de Liz con Richard Burton, y ha aparecido últimamente como la Princesa Margarita, hermana de la reina británica Isabel II, en la serie 'The Crown'.

Este 2022 le veremos en 'Enola Holmes 2' y en la serie 'Call My Agent'. En perspectiva tiene 'Not Bloody Likely', película que adaptará una obra de George Bernard Shaw, que dirigirá Joel Hopkins y en la que tendrá como compañero a Pierce Brosnan.