Emma Thompson, de actriz shakesperiana a baronesa Disney

Curiosa la trayectoria de la británica Emma Thompson: sus inicios están ligados al más prestigioso teatro británico, especializada en personajes shakesperianos, pero ha evolucionado en papeles de comedia, en dramas, incluso en personajes de acción, y ahora triunfa en Disney, pero no como princesa, sino como baronesa directora de una prestigiosa firma de moda, en 'Cruella'.

Hija de la actriz Phyllida Law y del director Eric Thompson, la actriz y guionista Emma Thompson nació el 15 de abril de 1959 en Londres. Aunque estudió en la Universidad de Cambridge, graduándose en la especialidad de Filología Inglesa en 1980, la BBC la contrató para el espectáculo televisivo 'Al fresco', programa de humor en el que coincidió con Stephen Fry y Hugh Laurie, del que fue novia cuando estaban en la universidad. Debutó en el teatro con un papel principal la obra 'Me and My Girl' en el West End de Londres. Su interpretación llamó la atención de los ejecutivos de la BBC, que le ofrecen un papel importante en la serie Fortune of War', durante cuyo rodaje se convirtió en la novia de uno de sus intérpretes, Kenneth Branagh. En 1989 Kenneth se declaró a ella en Central Park, donde varios paseantes le oyeron gritar «¡Casémonos, casémonos!», y ella aceptó. Al año siguiente Emma Thompson y Kenneth Branagh se pusieron a las órdenes de Judi Dench en el montaje teatral de la shakesperiana 'Mucho ruido y pocas nueces'.

Thompson debuta en el cine en 'Un tipo de altura (1989), una sátira del teatro londinense y ese mismo año trabaja a las órdenes de su marido en la shakesperiana 'Enrique V'. dando vida a la reina de Francia. La carrera cinematográfica de Emma Thompson toma impulso, siempre junto a su marido. Los cónyuges prosiguen su colaboración en 'Morir todavía' (1990), un thriller psicológico, y en 'Los amigos de Peter' (1992), donde Emma interpreta a Maggie, una solterona especialista en fracasos sentimentales que recupera su autoestima seduciendo a un menor… cuya madre en la ficción era Phyllida Law.

Tras la fama alcanzada por Emma en el cine y en el teatro, James Ivory la llama para 'Regreso a Howards End' (1992), emparejándola con Anthony Hopkins. Phyllida, temerosa de que su hija fuese eclipsada por Hopkins, envió una nota a este actor, en la que le decía: «Por favor: no te la comas» (en referencia a su anterior papel como el caníbal Hannibal Lecter). Pero su trabajo como Margaret Wilcox, mujer decidida, capaz de arbitrar en los conflictos familiares, aportando serenidad a cada situación al mismo tiempo que escalaba posiciones sociales con unos exquisitos modales, logra el Globo de Oro, el BAFTA y un Óscar a la mejor actriz. La colaboración con Ivory y Hopkins continua en 'Lo que queda del día' (1993), a la que sigue 'En el nombre del padre', película en la que se puso en la piel de la abogada que logró la absolución de los Cuatro de Guildford. Y vuelve a Shakespeare adaptación cinematográfica de 'Mucho ruido y pocas nueces', la obra con la que se había consagrado en la escena. Fue durante aquel rodaje en la Toscana cuando escribe un borrador del guion de 'Sentido y sensibilidad' que había emprendido estimulada por el consejo de su compañera de facultad, la productora Lindsay Doran, que dirigirá Ang Lee. Sus personajes se diversifican con 'El invitado de invierno', 'Primary Colors' o 'El beso de Judas'. Y se divorcia de Kenneth Branagh.

El siglo XXI lo inaugura con 'Imagining Argentina', junto a Antonio Banderas, y 'Love Actually', por la que es nominada al Bafta. Y a la vez debuta en la saga de moda con 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban', en la que interpreta el papel de una profesora despistada que enseñaba artes adivinatorias, personaje con el que proseguirá en los siguientes episodios. Trabaja en el cine de acción en 'Soy leyenda', en el fantástico en 'Hermosas criaturas' y como la agente O en 'Hombres de negro 3' y su secuela, y se convierte en Mrs. Potts en 'La bella y la bestia'. Tras 'Cruella' tiene ya otras tres películas en postproducción: 'What's Love Got to Do with It?', 'Good Luck to You, Leo Grande', y una secuela de 'Matilda'.

Emma Thompson es hoy la actriz más conocida del reino Unido y permanece como una actriz muy preparada para grandes papeles, como una mujer independiente, progresista y feminista, divertida y simpática, imagen que ella ha sabido explotar con gran éxito.