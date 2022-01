Cybill Shepherd, rechazada por el cine, reclamada por la televisión

Cybill Shepherd nació en Memphis (Tennessee) 18 de febrero de 1950. Siempre quiso ser actriz y tras comenzar trabajando como modelo juvenil, logrando incluso portadas en revistas de moda, debutó con 20 años en la gran pantalla en 'La última película' (1971), de Peter Bogdanovich, cineasta recientemente fallecido que la convirtió en su musa y amante. El largometraje estaba basado en la novela homónima escrita por Larry McMurtry y publicada en 1966. La rodó con 20 años, pero en la pantalla interpretaba a una chica de 15. Por su actuación fue nominada al Globo de Oro como Nueva Estrella del año.

En 1972, la actriz participa en la comedia negra 'El rompecorazones', dirigida por Elaine May y con guion de Neil Simon. Dos años después vuelve a trabajar con Peter Bogdanovich, que la dirige en 'Una señorita rebelde', donde ella es el personaje principal. Su interpretación recibe críticas mayoritariamente negativas, pero Bogdanovich, la convierte en su amante.

En 1975 protagoniza 'Por fin, el gran amor', de nuevo con Bogdanovich y en 1976 'Taxi Driver', de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro y Jodie Foster, que la convierte en un símbolo sexual de la época. Sin embargo, con su participación en 'Correo especial', remake de clásico de Alfred Hitchcock 'Alarma en el expreso', no consigue todavía proporcionarle su regreso a la primera fila del estrellato cinematográfico. Una vez roto su romance con Bogdanovich, Shepherd inicia un noviazgo con el empresario David Ford. Se casan en 1978 y tienen una hija, Clementine Ford, nacida en 1980. El matrimonio dura dos años.

En la segunda mitad de los años 80, la televisión llega en su socorro: es seleccionada para la serie televisiva 'Luz de Luna', donde interpretaba a la detective privada Maddie Hayes, compañera de Bruce Willis, con el que mantiene en la pantalla una gran tensión sexual. El personaje la consolida como actriz de comedia, y la serie es un enorme éxito que alcanza las cinco temporadas y por su actuación gana dos Globos de Oro. 'Luz de Luna', mezclando intriga, humor y excelente química entre sus dos protagonistas, fue uno de los grandes éxitos televisivos de los 80.

En 1987 se casa nuevamente con el quiropráctico Bruce Oppenheim. De la unión nacieron los mellizos Ariel Shepherd-Oppenheim y Zack Shepherd-Oppenheim, pero Shepherd y Oppenheim se divorcian en 1990. Tras 'Luz de Luna', persiste en la pequeña pantalla con diferentes tv-movies. y en 1989, protagoniza la comedia romántica 'El cielo se equivocó', con dirección de Emile Ardolino. Después, Bogdanovich, que no la ha olvidado, la reclama para 'Texasville', (una continuación, 20 años después, de 'La última película'), y desempeña papeles secundarios en 'Alice', 'Casado con eso', 'Sólo falta el asesino' y 'Mientras la justicia duerme'. Shepherd vuelve a la televisión en 1995 con una nueva comedia, 'Cybill', como una actriz en declive con problemas para conseguir trabajos en Hollywood debido a su edad. Por su interpretación ganó nuevamente el Globo de Oro.

Shepherd pasa a convertirse en una activista política y en 2003, es elegida para interpretar a la empresaria y presentadora Martha Stewart en una serie biográfica titulada 'Martha, Inc.: The Story of Martha Stewart', donde se mostraban los orígenes de Stewart, sus inicios en la televisión y en el ámbito empresarial, para a continuación protagonizar las tv-movies 'La señora Washington va a la universidad', 'Sola ante el peligro' o 'Eastwick'. En 2014 vuelve a ser llamada por Bogdanovich, que sigue sin olvidarla, para 'Lío en Broadway, y la recupera para su documental 'El gran Buster'.

Cybil Shepherd ha publicado su autobiografía (por las que cobró un adelanto de un millón de dólares), 'Desobediencia Cybill: ¿Cómo sobreviví a concursos de belleza, Elvis, sexo, Bruce Willis, mentiras, matrimonios, maternidad, Hollywood, y el impulso incontenible de decir lo que pienso?', en la que admitía haber tenido relaciones amorosas, además de Peter Bogdanovich, con Don Johnson y una larguísima lista de amantes, incluido el mismísimo Elvis Presley.

Hoy Shepherd es una defensora del aborto y de los derechos de los homosexuales, y su hija Clementine, lesbiana, fue pareja de Linda Perry. El último trabajo cinematográfico de la actriz ha salido a las órdenes de Eleanor Coppola en 'Love Is Love Is Love', tres historias que analizan el amor, la entrega y la lealtad entre amigos. Actualmente está trabajando en la serie 'Guilty Party'.