Arlene Dahl, icono del glamour en los 50, empresaria y astróloga

Fallecida este pasado 29 de noviembre a los 96 años, la actriz Arlene Dahl era una de las últimas supervivientes del Hollywood clásico. Su época de esplendor fueron los años 50, y sobre todo en el cine de aventuras, donde mostraba todo su glamur, aunque a finales del pasado siglo logró una nueva popularidad como madre del actor Lorenzo Lamas.

Pelirroja, de ascendencia noruega, Arlene Carol Dahl (Minneapolis, 11 de agosto de 1925 – Nueva York 29 de noviembre de 2021) tomó lecciones de locución y baile de niña y participó activamente en eventos teatrales en la cuando estaba en la escuela primaria. Tras graduarse, Dahl se fue a Chicago, donde trabajó como vendedora en unos grandes almacenes. Después, en Nueva York y participa en diversos castings siendo seleccionada en 1945 para un pequeño personaje en 'Mr. Strauss Goes to Boston', de donde sale catapultada con el papel principal en otra obra de teatro, 'Questionable Ladies', que fue vista por un cazatalentos de Hollywood donde es contratada por la MGM pasando a formar parte de su deslumbrante plantel de estrellas.

Tras interpretar un papel secundario en 'The Bride Goes Wild' (1948), ese mismo año se convierta en la protagonista femenina en la comedia de Red Skelton 'A Southern Yankee' (1948). Después vendrían películas como 'Scene of a Crime' y 'El reinado del terror', ambas de 1949; El western 'Emboscada', con Robert Taylor; 'La legión del desierto', de 1953 junto a Alan Lad, 'Rifles de Bengala', de 1954 con Rock Hudson, siendo ya una actriz imprescindible del cine de aventuras de Hollywood, o la intriga 'Ligeramente escarlata', de 1956. También estuvo en los escenarios de Broadway, entre otros personajes, interpretando a Roxanne en una adaptación de 'Cyrano de Bergerac' en 1953 y a la vez aparecía frecuentemente en programas y dramáticos de la televisión. Pero su película más reconocida de esos años fue la adaptación de la novela de Julio Verne 'Viaje al centro de la Tierra' de 1959, que fue nominada a tres Oscar, efectos visuales, sonido y decorados, y que coprotagonizó junto a James Mason.

Arlene Dahl y su hijo, Lorenzo Lamas.

En 1960 se casa con el petrolero de Texas, Christian Holmes y anunció su retiro de la actuación. El matrimonio no duró, pero Dahl diversificó cada vez más su trabajo para convertirse en conferencista y consultora de belleza mientras continuaba actuando, sobre todo en televisión. Sus películas de esa década son 'Kisses for My President' (1964) donde hacía un papel secundario, y aparece en 'Land Raiders' (1969), 'The Pleasure Pit' (1969) y en la película francesa 'Du blé en liasses'. Pronto se convierte en vicepresidenta de la agencia de publicidad Kenyon and Eckhardt, y en 1970 es nombrada directora de la línea de belleza de los almacenes Sears Roebuck. Los negocios le van muy bien y crea la compañía de perfumes Dahlia.

Vídeo. Un recordatorio de la actriz Arlene Dahl.

Arlene Dahl ingresó en el campo de la astrología en la década de los 80, escribiendo una columna astrológica en la prensa y posteriormente en una compañía de líneas telefónicas premium, leyéndoles el futuro a quienes la llamaban. Dahl escribió más de dos docenas de libros sobre temas de belleza y astrología.

La actriz contrajo matrimonio en seis ocasiones. Además de Christian Holmes, entre sus maridos más conocidos estuvieron los actores Lex Barker (que llegó a encarnar a Tarzán en películas de a finales de los 40 y la década de los 50) y Fernando Lamas, al que conoció en 1953, durante los rodajes de 'La Mansión De Sangaree' y 'The Diamond Queen', de cuyo matrimonio nacería el popular actor Lorenzo Lamas, así como el empresario vinícola Alexis Lichine. También tuvo una breve relación, a finales de los 40, con John Fitzgerald Kennedy, por entonces un joven senador de Massachusetts. En el momento de su muerte, su esposo era Marc Rosen, un diseñador de envases. La actriz murió en su apartamento de Manhattan el 29 de noviembre de 2021, a la edad de 96 años. Además de Lorenzo Lamas Arlene tenía dos hijos más.