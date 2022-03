'Language Lessons' y otros estrenos

Ya son unas cuantas las películas que se han inspirado en el auge de las videollamadas durante el confinamiento, con algunos títulos con notable éxito como la propuesta de terror 'Host'. El estreno que nos ocupa, 'Language Lessons', es un drama con toques de comedia dirigido por la también actriz y co-guionista Natalie Morales ('Dead to Me', 'Santa Clarita Diet'), protagonizado junto a Mark Duplass ('The Morning Show', 'Creep'). Se rodó en plena pandemia, a través de la plataforma Zoom, con tan solo dos personajes, cada uno en un lugar del mundo. Toda la acción se ve a través de las cámara del ordenador, móvil o tablet. Esta emotiva ópera prima explora las relaciones a distancia en la era digital. La excusa son unas clases de castellano online que general una peculiar química entre los personajes principales. La idea surgió de la mente inquieta del propio Duplass: «Tras más o menos un mes de pandemia, me di cuenta de que estaba teniendo problemas en varios ámbitos», cuenta. «Estoy acostumbrado a tener una creatividad desbordante y, aunque seguía siendo capaz de escribir cada día para quitarme la espinita, me di cuenta de que iba a necesitar algo nuevo para mantener el equilibrio. Se me metió en la cabeza la autosuperación -ya, ya lo sé-. Empecé a hacer más ejercicio, a leer libros que me supusieran un reto intelectual, etc. Y leí en una noticia que, entre las tantas empresas pequeñas que estaban sufriendo, las academias de idiomas lo pasaban especialmente mal. Estudié español en el instituto y en la universidad, además de pasar un tiempo en México, así que mi español ya era bastante decente, pero me apunté a unas clases igualmente. Y acabé haciéndome amigo de mi profesora. Resulta que, si dos personas que odian las charlas triviales se ven sumergidas en unas clases de conversación, la cosa se pone interesante enseguida».

Duplass, junto a su hermano Jay, es un buen ejemplo del concepto actual de creador de contenidos audiovisuales que no para de generar propuestas diferentes. El filme 'The One I Love', protagonizada por el propio Mark -detrás también de la serie antológica 'Room 104', rodada en una única habitación-, es otra muestra de cine costumbrista, relativamente fácil de producir. Películas de su cosecha como 'The Puffy Chair' o 'Baghead', deudoras del mumblecore (corriente de películas realizadas con escasos medios, distribuidas por canales alternativos, donde priman las escenas de conversación), se paseaban por festivales con buena acogida, pero no lograban pasar de una distribución minoritaria que ha ido creciendo gracias a las excelencias de la red y el streaming. 'Blue Jay', escrita y protagonizada por el co-protagonista y coguionista de 'Language Lessons', es una emotiva apuesta por el drama, una película pequeña en su concepción que goza de un gran resultado. Una historia mínima, una pareja que se reencuentra casualmente tras veinte años sin verse, es la premisa de partida de otra buena muestra de cine independiente, esta vez en blanco y negro. Cada vez son más numerosos los títulos que tiran de nuevos modelos de producción y exhibición. No hay vuelta atrás. Probablemente nos movemos hacia un estadio en el que los blockbusters convivirán con este tipo de obras, resintiéndose las producciones medias ante una clara tendencia al indie.

Kuartk Valley

Vídeo.

Documental escrito y dirigido por Maider Oleaga ('Destierros'). Pudo verse en la Sección Zinemira del Festival de San Sebastián del pasado año esta curiosa pieza que habla de los entresijos de 'Algo más que morir', el primer western rodado en el País Vasco, estrenado en el Almería Western Film Festival en 2014, donde se llevó dos premios principales. A finales del 2005 un par de habitantes de Kuartango, un remoto valle de Álava, se encuentran y deciden filmar contra viento y marea una película de vaqueros. Oier Martínez de Santos y José Luis Murga hicieron realidad su sueño, sin apenas presupuesto y escasos medios. Construyeron con sus propias manos los escenarios. Esta es su historia.

Hive (Colmena)

Vídeo.

Basada en una historia real, 'Hive (Colmena)' estuvo presente en la Sección Oficial de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid. Antes se había convertido en la primera película en la historia del Festival de Sundance capaz de ganar los premios de Mejor Dirección, Gran Premio del Jurado y Premio del Público en el World Cinema Dramatic Competition. Escrita y dirigida por la debutante Blerta Basholli, se trata de un drama social con perspectiva feminista, protagonizado por Yllka Gashi, vista en 'Kukumi'. Su personaje pierde a su esposo, desaparecido en la guerra de Kosovo. Con el objetivo y la necesidad de mantener a su familia, abre un pequeño negocio agrícola en una aldea tradicional donde no le queda otra que enfrentarse a una comunidad ahogada por los prejuicios.