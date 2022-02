'Flee': una historia humana

El cine de animación para adultos no lo tiene fácil por estos pagos, a pesar de su excelente calidad. Los dibujos animados se siguen relacionando con el público infantil a la hora de pasar por taquilla, queda trabajo por hacer, mientras obras de notable interés como 'Flee', uno de los lanzamientos más sugestivos de este fin de semana, va acumulando premios y nominaciones en festivales internacionales. Entre otros laureles, se llevó el máximo galardón en Annecy, evento esencial en el terreno de la animación, así como el trofeo al mejor documental en Sundance. De nacionalidad danesa, opta al Oscar al mejor filme internacional, animación y documental, tras pasar por los Globos de Oro y los Bafta. Una carta de presentación excelsa que corrobora el potencial de una propuesta intimista que exprime los recursos propios del género para ofrecer al espectador una historia emocional que cala en el alma. El protagonista es un refugiado afgano que prefiere mantenerse en el anonimato. Su relato personal es estremecedor. Huye para no perder la vida debido a su condición sexual. Su terrible experiencia es desgranada empleando diferentes técnicas, incluyendo puntualmente imágenes reales de archivo, bien integradas con el dibujo animado.

El concepto de 'Flee' parte del interés de su máximo responsable, Jonas Poher Rasmussen ('What He Did'), por ilustrar los testimonios de alguien que quiere permanecer en el anonimato, apostando por cierta experimentación formal. La animación surge como posible idea para afrontar el reto y proteger la identidad real de su protagonista, cuyas palabras le sitúan en una peligrosa diana. Una vez decidido el empleo del cartoon como forma de expresión, el cineasta decidió exprimir a conciencia el potencial de su lenguaje, fusionando varios estilos en beneficio del lirismo y la emoción. Los recuerdos y el presente conviven a través de una narración viva que supone un paso natural en la trayectoria de un director preocupado por la apertura de miras en el medio audiovisual. Ya empleó recreaciones teatrales e híbridos de ficción en el formato documental con anterioridad. Con su último proyecto da un paso más allá, recompensado por la crítica y los eventos cinematográficos de peso que han recibido la apuesta con los brazos abiertos.

Vídeo. El tráiler de 'Flee'.

'Flee', ambiciosa y rompedora, busca cierta luminosidad, a pesar de la dureza del tema que trata, y ofrece al espectador una visión diferente sobre la inmigración, desde una perspectiva original. La búsqueda de un hogar es el objetivo del documental, entender qué es, qué debería ser o qué puede acabar siendo. El montaje es vital, especialmente a la hora de integrar algunas imágenes reales que vienen de noticiarios. El primer paso a la hora de afrontar la historia fue realizar diferentes entrevistas que marcaron el camino antes de empezar a animar las secuencias. El ritmo es otro de sus puntos fuertes. De lo más interesante de la procelosa cartelera actual.