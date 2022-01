'Envidia sana' y otros estrenos

Dos matrimonios de viejos amigos ven cómo su armonía salta por los aires cuando una de las mujeres, la más discreta del grupo, dependienta de una boutique, escribe una novela con elementos autobiográficos y es un formidable éxito editorial. Surgen entonces los celos y las envidias ante la felicidad ajena.

Vincent Cassel, Bérénice Bejo (nominada al Oscar por 'The Artist'), Florence Foresti y François Damiens protagonizan una comedia que curiosamente se titula con una expresión española, envidia sana, cuando el título original en francés proviene de un refrán: 'Le bonheur des uns... ('La felicidad de algunos...'), que se completa con '… es la desgracia de otros'.

El director Daniel Cohen, que ya demostró su perspicacia para la comedia sin grandes pretensiones en 'El chef, la receta de la felicidad', no carga demasiado las tintas en este catálogo de miserias humanas que también se ríe de la alta cultura, motivo de chanza en determinado cine francés.

La envidiosa amiga y el marido con complejo de inferioridad ante el éxito de su esposa proporcionan los mayores goces de esta farsa basada en una obra de teatro del propio director. «El emprendimiento y un cierto grado de éxito no dejan indiferente a nadie», constata Daniel Cohen. «Esto es válido para todos los oficios, pero sobre todo en el arte. Todo el mundo querría escribir un libro o un guion o rodar una película».

'La vida de los demás'

El iraní Mohammad Rasoulof no pudo recoger el Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín al estar pendiente de sentencia por mostrar en su cine la represión del gobierno. En su lugar, lo hizo su hija actriz. 'La vida de los demás' presenta cuatro historias cotidianas: un padre de familia atrapado en la rutina que guarda un secreto, un soldado que acaba de empezar el servicio militar obligatorio de dos años, un joven que quiere proponerle matrimonio a su novia y una pareja de apicultores que recibe a un extraño. «Quería crear personajes que estuvieran orgullosos de haber tenido la fuerza suficiente para desobedecer», afirma el director, que rodó la cinta clandestinamente como si fueran cuatro cortometrajes para eludir la censura.

'El gran camino'

Los gallegos Alba Prol Cid y Raúl García dirigen un documental que bajo la premisa '¿por qué la gente camina?' descubre a través de rutas naturales, culturales o espirituales diferentes formas de entender la vida. El filme recorre miles de kilómetros por el Pacific Crest Trail, que atraviesa la Costa Oeste de Estados Unidos, el camino Kumano Kodo en Japón, el Camino Inca en Perú y el Camino de Santiago.

'La sombra'

Una Córdoba postapocalíptica es el escenario de la ópera prima de Juan Antonio Chavero, protagonizada por dos supervivientes que se encuentran una niña. El filme, que contó con un presupuesto de 1.500 euros aportado por el propio equipo, se inspira libremente en el videojuego 'The Last of Us'.