'Los Elfkins', unos gnomos solidarios

Mientras algunos adultos todavía discuten sobre la película de animación de las pasadas Navidades, y del momento, 'Soul', disertando sobre su grado de interés para el público infantil, se estrena en las salas 'Los Elfkins', una producción alemana que no da lugar a engaño a la hora de acotar su público potencial. Los más pequeños disfrutarán especialmente con este cuento amable que no puede permitirse el lujo de explotar los mismos medios que Pixar en el apartado técnico, pero pone mucho mimo en las historia y los personajes. Bajo la dirección de la cineasta germana Ute von Münchow-Pohl, responsable de títulos como 'Cuervito Calcetín: La gran carrera' o 'Rabitt School: Los guardianes del huevo de oro', donde el roedor protagonista se apuntaba a una escuela de conejos donde guardaban el famoso huevo de Pascua, el filme retrata el contraste entre un mundo idílico bajo tierra, aislado del mundo, y la urbe donde habitan los humanos. Sobre el asfalto aguardan mil y una sorpresas, no todas agradables (no faltan los villanos de turno). Durante más de dos siglos los Elfkins del título, unos gnomos amigables -que pueden recordar inevitablemente a 'Gnomeo y Julieta'-, han vivido escondidos, ajenos al exterior, sin interacciones con otros seres vivos. Hasta que un pequeño grupo de inquietos jóvenes deciden saciar su curiosidad y emprenden una aventura inesperada lejos de sus hogares.

En su periplo en la tierra uno de los elfkins protagonistas conoce a un entrañable pastelero, de carácter tan afable como gruñón cuando toca, con el que entabla una amistad que deriva en un aprendizaje mutuo. Estrenada en el Schlingel International Film Festival, centrado precisamente en el público infantil, 'Los Elfkins', de buen ritmo y fácil de digerir, se estrena doblada al castellano. En la versión original prestan sus voces los actores Jella Haase ('¡Que te den, profe!'), Louis Hofman ('Dark') y Leon Seidel ('Land of Mine. Bajo la arena'). El mensaje de la propuesta es contundente, estirando los sentimientos navideños: «Hay que ayudar a los demás». Máxime en los tiempos que corren.