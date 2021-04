'Amanece en Calcuta' y otros estrenos En cartelera Cuatro documentales coinciden este vienes en la cartelera. El formato respira en las salas de un modo inusual debido a la pandemia. También cuentan con un estreno los más pequeños. Un fotograma de 'Amanece en Calcuta'. BORJA CRESPO Jueves, 15 abril 2021, 20:20

Aunque la cartelera parece reactivarse recibiendo estrenos apadrinados por multinacionales que pueden atraer a un público amplio, como es el caso de la taquillera 'Godzilla vs. Kong' o 'Mortal Kombat este mismo fin de semana, sigue habiendo un hueco inusual para el formato documental. Cuatro referencias ven la luz a la vez, conviviendo en las salas, peleando por repartirse una audiencia muy específica. 'Amanece en Calcuta' atraerá especialmente a los más devotos. El cineasta José María Zavala ('El misterio del Padre Pío') escribe y dirige un filme que explora el legado de Santa Teresa de Calcuta, una figura clave de la religión en el siglo XX. La popular misionera entregó su vida a ayudar a los más necesitados. El espectador conocerá más su obra a través del testimonio de un grupo de personas que mantienen la llama de su espiritualidad en diferentes puntos del planeta.

'Nación', por su parte, es un comprometido documental, obra de Margarita Ledo ('A cicatriz branca'), que se fija en las mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa, hermanas gallegas de las cigarreras de Cádiz y Sevilla. Realiza un retrato reivindicativo, con perspectiva de género, mediante imágenes de archivo que mezcla con el testimonio de algunas de las protagonistas. El cierre de la empresa supuso un duro golpe para la industria gallega y para las zonas rurales deprimidas. Décadas después de perder sus empleos, debido a la desindustrialización de finales de los años 80, todavía sigue sin saldarse la deuda con estas humildes trabajadoras que viven sumidas en la nostalgia.

Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan

'Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan' se presentó en el pasado Festival de San Sebastián -donde se llevó el Premio Especial del Jurado- con el apoyo presencial de su productor, el actor Johnny Deep, que estará este fin de semana haciendo lo propio en BCN Film Fest. El filme, dirigido por Julien Temple ('The Filth and the Fury'), se centra en la vida agitada y milagros etílicos del vocalista y compositor del grupo irlandés The Pogues. En su cometido fusiona con acierto material inédito de la banda, y de la propia familia de MacGowan, con animaciones de artistas como Ralph Steadman.

Natura bizia

'Natura bizia', con guión y dirección de la debutante Lexeia Larrañaga de Val, es una producción documental vasca que se preocupa por a biodiversidad en Euskadi y Navarra. El filme muestra marcos incomparables, los rincones más llamativos y la espectacular fauna de ambas regiones. El mar, el bosque, los acantilados y las montañas son el escenario de esta propuesta protagonizada por el oso pardo, los lobos, las águilas y otros animales imponentes fotografiados en estado salvaje en un rico ecosistema.

¡Upsss 2! ¿Y ahora donde está Noé?

El lanzamiento del fin de semana dirigido al público infantil se titula '¡Upsss 2! ¿Y ahora donde está Noé?', una cinta alemana que repite el esquema de su predecesora y transcurre en un arca de Noé a la deriva donde se están acabando los alimentos y los carnívoros miran con ojos golosos a los herbívoros. ¿Acabarán devorándose? Afortunadamente, un pájaro y un felino acaban accidentalmente en una isla, tras caer del barco y navegar sobre un barril de suministros. Su aventura les permite conocer a una colonia perdida y surge la oportunidad de rescatara a sus compañeros.