'El buen patrón' comienza su carrera hacia los Oscar

'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, ha sido la película seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la 94 edición de los Oscar, en la categoría de mejor película internacional. Así lo han anunciado los actores Irene Escolar y Ricardo Gómez, que en unos segundos acababan con el suspense que abría Verónica Echegui el pasado 14 de septiembre, cuando anunció que entre las tres preseleccionadas, además de la de León de Aranoa, estaban 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, y 'Mediterráneo', de Marcel Barrena. El 8 de febrero del año que viene se anunciarán los nominados por la academia de Hollywood y se descubrirá si la película española finalmente acude a la ceremonia que se celebrará el 27 de marzo de 2022.

Javier Bardem es Blanco, 'El buen patrón' al que hace referencia el título de la nueva producción que firma el cineasta madrileño y cuyo estreno esta previsto para el 15 de octubre. La cinta, una sátira acerca del mundo laboral, gira en torno a un carismático empresario propietario de una fábrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, que espera la inminente visita de una comisión que decidirá su destino y la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Con la película, el director de 53 años recupera, veinte años después y con su mismo protagonista, el espíritu de 'Los lunes al sol'.

«Estoy contento, aunque lo muestre poco. Como la película, que es comedia pero no se nota mucho», bromeaba el realizador en la sede que la Academia de Cine tiene en Madrid. «No se me nota por fuera, soy como los deportistas, estoy en apnea desde hace un rato», añadía quien, a diferencia del productor Jaume Roures, más pesimista, sí contaba con la posibilidad de ser seleccionado para representar a nuestro país. «Había recibido muy buenas sensaciones, sobre todo por parte de los compañeros. Esa efusividad en los pases del Festival de San Sebastián, me recordaba a lo que sucedió hace veinte años con 'Los lunes al sol'. Ha sido catártico», dice.

La historia se repite. Ya entonces, en 2002, la cinta de León de Aranoa fue seleccionada para competir en los galardones que otorga la academia de Hollywood, en una terna en la que también estaba 'Hable con ella', de Almodóvar. La película del madrileño no llegó a la ceremonia y, sin embargo, el manchego logró hacerse con el Oscar al mejor guion original.

Dice León de Aranoa que la sensación de 'déjà vu' viene de atrás, de cuando empezó a escribir la película. «A mí esto no me pasaba desde entonces y estamos muy contentos y muy responsabilizados, confiados en lo que la película cuenta y cómo lo cuenta. La cinta viaja muy bien. Estuve presentándola en el Festival de Zurich y la reacción fue tan cálida como en San Sebastián», sostiene. Y es que, a juicio del realizador, la fábrica en la que se ambienta la película, un pretexto para hablar de las relaciones laborales y personales que, incluso, trascienden de la propia fábrica, «no deja de ser un reflejo de lo que sucede, a mucha mayor escala, en cualquier sociedad de mercado. Era una manera de contar todo eso desde una perspectiva menos vista o utilizada». Por otro lado, el tono de humor, «una comedia construida con los materiales del drama, se va a entender muy bien fuera».

Sin duda, la presencia de Bardem y su proyección internacional ayudarán a que la película tenga mayor visibilidad en EE UU. «Hace un trabajo espectacular y allí saben reconocerlo y apreciarlo. Ojalá no solo lleguemos a alcanzar la nominación a mejor película internacional», ha dicho abriendo la puerta a una candidatura a mejor actor. A su lado, Roures reconoce que lo que viene ahora es un sobreesfuerzo de promoción. «Ahora hay que picar mucha piedra y Javier y Fernando tendrán que jugar un papel muy importante porque son figuras reconocidas en el panorama internacional», concedía.

Preguntado acerca de las similitudes que 'El buen patrón' puede tener con la comedia costumbrista mediterránea de los cincuenta y los sesenta, reconoce León de Aranoa que todo ese cine está en su educación cinematográfica y sentimental. «Siempre me ha parecido la manera perfecta de contar las cosas, con esa mezcla de dureza, aspereza, filo, pero también de humor, ternura y compresión hacia algunos personajes. Supongo que de eso hay en la película, aunque no de forma deliberada», explica. Y pone como ejemplo 'Parásitos', que hace un par de años ganó el Oscar a la mejor película. «Es una sátira que habla de las diferencias sociales, que llega a ser muy extrema, pero es que el humor y lo real y lo social combinan muy bien. Yo creo que en cualquier película el vehículo son los personajes, cuando les entiendes, cuando estás cerca de ellos, cuando te interesa lo que hacen, ya sea porque te gusta o te desagrada, creo que ahí es cuando las cosas pueden ir bien para el espectador».

«Más extrema que 'Los lunes al sol'»

Asegura Roures que 'El buen patrón' es «más amarga» que 'Los lunes al sol' en sus conclusiones, «quizá también porque se remite a una situación más actual». Coincide León de Aranoa en que «es más extrema en los colores. La comedia va más allá y el drama también. Tenía que hacerlo para acentuar el contraste y que el equilibrio se mantuviera». A este respecto dice el director que «el humor, cuando es cultural, viaja muy mal, por eso hay comedias estadounidenses muy populares que aquí no nos hacen gracia, porque no entendemos los códigos. Como el humor de 'El buen patrón' está enraizado con el drama y el dolor de los personajes y el drama es universal, se va a entender. Todos lloramos por las mismas cosas, pero reímos con cosas diferentes».

Que haya sido seleccionada por los académicos para representar a España en los Oscar introduce de lleno a la película también en las quinielas para los Goya. Roures, sin embargo, restaba importancia a los premios. «Nos veremos también en los Goya, aunque hay muchas películas y muy buenas, por suerte, porque al final nuestro objetivo es que los cines se vuelvan a llenar. En este trimestre nos jugamos muchas cosas a caballo de James Bond, 'Dune', de nosotros, de Pedro, de 'Mediterráneo', etc. Si con la confianza que empieza a haber en la calle, la gente no vuelve al cine masivamente, lo tendremos más difícil. En eso tenemos que estar enfocados», decía.