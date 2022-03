'Código Emperador', un thriller correcto sin momentos memorables

Luis Tosar siempre está bien, y 'Código Emperador' no es una excepción. El guion de Jorge Guerricaechevarría se detiene en retratar a este agente de un turbio cuerpo de seguridad del Estado, que demuestra en los primeros minutos del filme que es muy bueno en lo suyo. Descubrimos a un tipo audaz y listo, un 'fontanero' de las cloacas del poder al que le encargan misiones que después no salen en las noticias. Si hay que espiar a un político o sacarle trapos sucios, ahí está nuestro hombre que, como mandan los cánones del género, tiene una vida familiar desastrosa.

Los clichés también nos han enseñado que estos espías eficaces y fríos, amor mediante, siempre acaban por cuestionarse su modo de vida y sus convicciones. En el caso del personaje de Tosar, su mundo se tambalea cuando intima con una emigrante filipina empleada en la mansión de una pareja que trafica con armas (Alexandra Masangkay). Por el filme de Jorge Coira, ganador de un Goya por el montaje de 'El desconocido' y realizador de la serie 'Hierro', también desfilan una periodista hambrienta de exclusivas (María Botto), un político que vende honestidad pero al que le gusta demasiado flirtear por internet (Denis Gómez) y un futbolista que maltrata a su esposa pero cuyo nombre y dinero le salva del oprobio y la cárcel (Arón Piper).

Una imagen de 'Código Emperador'.

'Código Emperador' resulta un thriller correcto pero previsible, que no apuesta por la acción –solo contiene una persecución– y donde prima más una intriga en la que la tecnología juega un papel crucial. Pronto intuimos que es solo cuestión de tiempo que a nuestro héroe le remuerda la conciencia y le surjan los escrúpulos. Coira rueda con solvencia y salta constantemente de escenario para no aburrir: Madrid, Bilbao, Budapest, Panamá... El personaje de Luis Tosar también resulta verosímil, un 'señor Lobo' especialista en solucionar entuertos, en preparar encerronas, en fabricar pruebas. Siempre al servicio del poder, no de la justicia. La trama de terrorismo internacional con bomba nuclear de por medio quizá le venga un poco grande a un filme entretenido, cuya acción no decae pero sin ningún momento memorable.