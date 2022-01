Cinco películas de 2021 que tienes que ver

En el año marcado por la pandemia, la creatividad no se ha visto mermada. Os recomendamos cinco películas de 2021 para empezar el año.

Oskar Belategui Fue la mano de Dios

Paolo Sorrentino se libró de morir intoxicado como sus padres a causa de la combustión de una chimenea porque se quedó en Nápoles a ver un partido de Maradona. La anécdota terrible le sirve al director de 'La gran belleza' para echar la vista atrás en su particular 'Amarcord', una embriagadora descripción de tipos humanos excéntricos y a la vez cercanos, la ensoñación de una ciudad y de un modo de estar en el mundo que derrama ternura, gozo y alegría de vivir. No se la pierdan en Netflix.

Borja Crespo Pleasure

La película más sugestiva del año es una ópera prima, obra de la cineasta sueca Ninja Thyberg. 'Pleasure' es tan fascinante como incómoda. Su retrato de la industria actual del porno, sin juicios de valor, exponiendo lo que hay, a través del viaje de una joven que busca ser una celebridad, no deja indiferente. El cine X es la excusa para hablar de los roles de género, de un mundo dominado por hombres, de las obsesión por las nuevas tecnologías y la incomunicación.

Josu Eguren Cuestión de sangre

Pese a no estar entre las seleccionadas por las asociaciones de críticos norteamericanos ni haber entrado en la carrera por los Oscar, me arriesgo a afirmar que 'Cuestión de sangre' perdurará en el tiempo como la más certera y clarividente metáfora del papel de los Estados Unidos en un tablero global donde otras potencias han empezado a cuestionar su poder hegemónico y la valía de su liderazgo. La antológica interpretación de Matt Damon, y una magistral puesta escena que aunque parece emparentarse con Clint Eastwood reivindica un estilo propio, elevan el último largometraje de Tom McCarthy a la categoría de hito generacional.

Saioa Echeazarra El último duelo

Juicio en la Francia del XIV. De narrativa potente y con un toque a lo 'Rashomon', Ridley Scott viaja en esta producción a la Francia de 1386 para relatar el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges (Matt Damon) y el escudero Jacques LeGris (Adam Driver), al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa. El rey Carlos VI autoriza un duelo a muerte. Se suma al reparto Ben Affleck, también guionista junto a Damon, en el rol del conde Pierre d'Alençon.

Olatz Barriuso Una joven prometedora

Más que una de venganza. La ópera prima de Emerald Fennell, la Camilla Parker de 'The Crown', no deja indiferente. No ya porque ponga el dedo en la llaga de las manadas, el consentimiento sexual y la indiferencia social hacia el sufrimiento de las víctimas. Ni siquiera por el recital de Carey Mulligan. Impacta porque articula un discurso tan punzante como incómodo sin renunciar a un chispeante frenesí, colorista y algo 'kitsch' con Paris Hilton sonando de fondo. Un prodigio.