'Chavalas': de vuelta en el barrio

El Premio del Público en un festival de cine no engaña: he ahí la película con más posibilidades de triunfar en taquilla. 'Chavalas' arrasó en el pasado Festival de Málaga por su frescura y la defensa de la autenticidad frente al postureo. La debutante CarolRodríguez Colás llegó a rodar en los mismos rincones de Cornellà, en la periferia de Barcelona, en los que se sentaba con sus amigas. Su simpatiquísima ópera prima transcurre en uno de esos barrios obreros de aluvión surgidos en los 60 y 70, al que no le queda más remedio que regresar a la protagonista cuando se queda en paro.

Vídeo. Tráiler de 'Chavalas'.

Vicky Luengo, en un papel en la antítesis de 'Antidisturbios', encarna a una fotógrafa artística que no ha triunfado en los ambientes hípsters de Barcelona. Le toca volver a su cuarto de adolescente y a la fealdad urbanística de la que huyó. Sus ínfulas chocan con el estoicismo de sus amigas de siempre, que hace tiempo que asumieron que no saldrían nunca del suburbio. Por muchos aires que se dé, la protagonista procede del mismo lugar que las chonis a las que contempla con pasmo y desdén.

Conciencia de clase

«Chavalas' no aborda el barrio desde la exotización, ni la reducción de su imagen al folclore al que ha sido sometido especialmente por la industria musical», defiende la directora. «'Chavalas' es una apuesta fresca y naturalista, que retrata la esencia de la periferia sin asociarla a la marginalidad que se le ha atribuido a menudo. Un barrio real, vibrante y lleno de vida, donde cuatro amigas de toda la vida viven situaciones llenas de verdad, humor y emoción».

Vicky Luengo carga sobre sus hombros el peso del filme en la piel de una mujer que reniega de sus orígenes y que se someterá a una humillación tras otra. Sus sueños artísticos se darán de bruces con la realidad de las bodas, bautizos y comuniones que tendrá que cubrir, empleada por el fotógrafo del barrio al que da vida José Mota. Las actrices Carolina Yuste, Elisabet Casanovas y Ángela Cervantes conforman este grupo de amigas que abrirá los ojos a la protagonista.

Entre risas costumbristas y apologías de la barra de bar y el gotelé, 'Chavalas' aborda otro tema bastante más serio que el choque cultural: el nacimiento de la conciencia de clase en una época en la que el individualismo feroz ha acabado con el orgullo obrero y la solidaridad proletaria.